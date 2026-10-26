آیت الله فلاحتی: دستگاه قضا باید پناهگاه امن مظلومان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس‌کل جدید دادگستری گیلان و اعضای شورای قضایی استان با اشاره به جایگاه قضاوت در نظام اسلامی اظهار کرد: مسئولیت قضاوت در اسلام جایگاهی خطیر و مرتبط با رسالت انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) دارد و از این رو، فعالیت در این عرصه باید با تقوای الهی، دقت نظر و خدمت بی‌منت به مردم همراه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید مظهر تحقق عدالت و پناهگاه امن ستمدیدگان باشد، افزود: مسئولیت قاضی تنها به صدور رأی محدود نمی‌شود، بلکه رسیدگی به ریشه مشکلات و تلاش برای رفع دغدغه‌های مردم نیز باید در اولویت قرار گیرد.

فلاحتی ارتباط مستمر با جامعه و شنیدن مستقیم مطالبات مردم را از عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: قضات و مسئولان دادگستری باید با صبر و حوصله پاسخگوی مراجعان باشند؛ چراکه تکریم ارباب‌رجوع، شنیدن مشکلات و برخورد مناسب با مردم می‌تواند در کاهش نارضایتی‌ها مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از بیت‌المال، برخورد با مفاسد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه با رعایت دقت قانونی تأکید کرد و گفت: حفاظت از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گیلان و تأمین امنیت پایدار، نیازمند هماهنگی دستگاه‌های قضایی و نظارتی و توجه ویژه به حقوق عامه است.

امام جمعه رشت با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان بیان کرد: هم‌افزایی و هماهنگی مسئولان می‌تواند در رفع موانع تولید، بهبود شرایط اقتصادی و حل مشکلات مردم نقش مؤثری داشته باشد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین یاری، رئیس‌کل دادگستری گیلان، با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، بر تعهد مجموعه قضایی به صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دستگاه قضایی گیلان خود را خادم مردم و مدافع حقوق مظلومان می‌داند و در مسیر اجرای عدالت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تلاش خواهد کرد.

ضرورت تعامل با نهادهای مختلف و هماهنگی با مدیران اجرایی گیلان

«حجت الاسلام عبدالله یاری» رئیس‌کل دادگستری گیلان با تأکید بر ضرورت تعامل با نهادهای مختلف و هماهنگی با مدیران اجرایی استان افزود: حضور میدانی در میان مردم، شنیدن مطالبات شهروندان و پیگیری مشکلات آنان از اولویت‌های مجموعه قضایی استان است و تلاش می‌کنیم رویکرد تحولی قوه قضاییه را در گیلان دنبال کنیم.

در پایان این دیدار، آیت‌الله فلاحتی برای رئیس‌کل جدید دادگستری گیلان و مجموعه قضایی استان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق عدالت آرزوی توفیق کرد.