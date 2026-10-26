ادعای کاتس: اسرائیل قصد حمله به ایران پیش از انتخابات را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادعایی گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل درباره «رویارویی بی‌سابقه» میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم بر سر موضوع ایران را تکذیب کرد.

کاتس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد گزارش‌ها درباره اختلاف میان نخست وزیر و ارتش اسرائیل در موضوع ایران، کاملاً بی‌اساس و نادرست است.

او ادعا کرد: به‌ صراحت اعلام می‌کنم که اسرائیل قصد نداشت پیش از انتخابات حمله‌ای علیه ایران آغاز کند. ما روشن کرده‌ایم که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، با قدرت زیادی پاسخ خواهیم داد و تمام گزارش‌ها درباره این موضوع کاملاً نادرست است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پرونده ایران به یکی از موضوعات حساس در محاسبات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، بر حساسیت اختلافات داخلی افزوده است.