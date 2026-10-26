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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

«صبای مکران»؛ روایت تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان در رادیو صبا

«صبای مکران»؛ روایت تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان در رادیو صبا

زاهدان- برنامه «صبای مکران» با هدف معرفی میراث تاریخی، آیین‌های کهن و ظرفیت‌های فرهنگی سیستان و بلوچستان، از دوم آبان هر شب ساعت ۲۲ از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش حبرنگار مهر، برنامه «صبای مکران» با همکاری صدای مرکز سیستان و بلوچستان تولید شده و با تمرکز بر تاریخ، فرهنگ و سنت‌های بومی این خطه، مخاطبان را با بخشی از میراث کهن جنوب شرق ایران آشنا می‌کند.

این برنامه با بازخوانی پیشینه تاریخی منطقه، معرفی آداب‌ورسوم محلی و روایت سنت‌های ماندگار، به دنبال بازنمایی هویت فرهنگی سیستان و بلوچستان و نقش مردم این سرزمین در حفظ و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده است.

«صبای مکران» همچنین با پرداختن به روایت‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان، جلوه‌هایی از تنوع فرهنگی ایران را به شنوندگان معرفی می‌کند.

این برنامه هر شب ساعت ۲۲ از رادیو صبا روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6990424

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