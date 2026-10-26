علی عسکری در حاشیه آیین رونمایی از سامانه جدید «ساختار» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سامانه با هدف افزایش شفافیت و کاهش دغدغه‌های شهروندان در حوزه طرح‌های هادی طراحی و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سامانه «ساختار» به‌گونه‌ای طراحی شده که تمامی جزئیات، مصوبات و تغییرات در طرح‌های هادی، به‌صورت لحظه‌ای و از هر نقطه‌ای در دسترس مردم، مسئولان و کارشناسان قرار گیرد و هرگونه تغییر یا مصوبه‌ای تحت نظارت دقیق و مستمر باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: با به‌کارگیری این ابزار، محدوده، معابر و اراضی خارج از حریم در طرح‌های هادی کاملاً شفاف‌سازی شده و این دقت در نمایش داده‌ها، کمک شایانی به جلوگیری از تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم طرح‌های هادی می‌کند.

عسکری این سامانه‌سازی را گامی مهم در راستای تقویت نظارت مردمی و کاهش ابهامات در حوزه زیرساخت‌های روستایی و مدیریت اراضی دانست که فرآیند توسعه را با ضوابط قانونی و به‌صورت نظام‌مند پیش می‌برد.

وی بیان کرد: این نهاد تاکنون برای ۹۶۷ روستای استان طرح هادی تهیه کرده است که از این تعداد، ۸۵۵ روستا بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند.