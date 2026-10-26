https://mehrnews.com/x3drtS ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ کد مطلب 6990431 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند زاهدان- جواد قارایی مستندساز و ایرانگرد به بازار پارچه فروشان زاهدان رفت و از ویژگی های قوم بلوچ روایت کرد. دریافت 39 MB کد مطلب 6990431 کپی شد مطالب مرتبط «صبای مکران»؛ روایت تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان در رادیو صبا روایت ایستادگی از بازار رسولی زاهدان؛ پای ایران میمانیم روایت مردم زاهدان از زندگی در سایه تهدیدها گزارش کلی روز اول حضور کاروان روایت مقاومت سیستان و بلوچستان نان رستم؛ روایت ماندگار فرهنگ و اصالت یک سرزمین برچسبها جواد قارایی سیستان و بلوچستان زاهدان
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