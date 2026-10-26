قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند

زاهدان- جواد قارایی مستندساز و ایرانگرد به بازار پارچه فروشان زاهدان رفت و از ویژگی های قوم بلوچ روایت کرد.