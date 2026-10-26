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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند

قارایی: مردمان قوم بلوچ بسیار مهربان و مهمان نوازند

زاهدان- جواد قارایی مستندساز و ایرانگرد به بازار پارچه فروشان زاهدان رفت و از ویژگی های قوم بلوچ روایت کرد.

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کد مطلب 6990431

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