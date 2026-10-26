به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نگهبان درخت زیتون» داستان نوجوانانی را روایت می‌کند که در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی متولد شده و رشد کرده‌اند، اما رؤیاهایی فراتر از حصار اردوگاه‌ها دارند. آن‌ها در تلاش‌اند با شناخت هویت، پیشینه خانوادگی و تاریخ ملت خود، در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز نقش‌آفرینی کنند.

قهرمان این داستان، جمیل، نوجوان فلسطینی است که تعطیلات تابستانی خود را در روستای محل زندگی خانواده پدربزرگش در کرانه باختری می‌گذراند. او در این سفر با درخت زیتونی پنج‌هزارساله آشنا می‌شود؛ درختی که برای فلسطینی‌ها نمادی از هویت، ریشه‌های تاریخی و پیوند با سرزمینشان است.

در ادامه داستان، تلاش برای قطع این درخت به‌منظور توسعه شهرک‌سازی، جمیل و دوستانش را با چالشی جدی روبه‌رو می‌کند. آن‌ها برای محافظت از این نماد تاریخی وارد میدان می‌شوند و در این مسیر، معنای هویت، تعلق به سرزمین و مسئولیت‌پذیری را تجربه می‌کنند.

رمان «نگهبان درخت زیتون» با روایت داستانی از زندگی نوجوانان فلسطینی، به موضوعاتی همچون حفظ هویت ملی، آشنایی با گذشته و ایستادگی در برابر تهدید میراث تاریخی می‌پردازد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

پدر دوباره برگشت سر موضوع درخت پنج هزار ساله و گفت: «این درخت کهنسال که به نماد مبارزه با اشغالگری اسرائیل بدل شده است، در همان روستای خودمان، الولاجه است. البته این را هم بگویم که آن درخت در همسایگی قدس قرار دارد و بخشی از آن برای ساخت دیوار حائل تصرف شده است.»

پدر بلند شد، کتابی را از قفسه گوشه خانه آورد، بریده روزنامه‌ای را از لای آن برداشت و مشخصات دقیق درخت را برای مادرم شرح داد: «ببین لیلا، این درخت با ۱۲ متر ارتفاع و ۲۵ متر قطر، در محیطی به وسعت ۲۵۰ متر مربع قرار دارد و قدمت آن از طرف کارشناسان ژاپنی ۵ هزار و ۵۰۰ سال تخمین زده شده است.»

آن شب، پدرم از صلاح‌الدین، یکی از کشاورزان قدیمی روستا هم صحبت کرد که سال‌هاست نگهبان مسن‌ترین درخت زیتون جهان است. مادرم موقعی که همراه خانواده‌اش از روستای الولاجه به اردوگاه الدهیشه رفته بود، سن خیلی کمی داشته است.

کتاب« نگهبان درخت زیتون» نوشته علی‌الله سلیمی در ۹۶صفحه از سوی انتشارات ۲۷بعثت منتشر شد.