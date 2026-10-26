پدافند غیرعامل باید به آمادگی واقعی نظام سلامت در شرایط بحران منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر در پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به مسئولیت نظام سلامت در حفظ جان مردم و استمرار خدمات حیاتی، بر اهمیت پیش‌بینی نیازها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و آمادگی برای مواجهه با اختلالات احتمالی در شرایط اضطراری تأکید کرد.

در متن پیامجعفر میعادفر آمده است:

«پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، پیش از هر چیز به معنای آمادگی برای روزهایی است که ممکن است ارائه خدمات با دشواری‌هایی فراتر از شرایط معمول مواجه شود. در چنین موقعیت‌هایی، حفظ دسترسی مردم به خدمات درمانی و فوریت‌های پزشکی، تداوم فعالیت مراکز امدادی و درمانی و توان پاسخ‌گویی به افزایش نیازها، به میزان آمادگی‌هایی بستگی دارد که از قبل پیش‌بینی و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

در نظام سلامت، نمی‌توان آمادگی در برابر بحران را به زمان وقوع حادثه موکول کرد. شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، پیش‌بینی نیازهای ضروری، اطمینان از آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات، حفظ امکان ارتباط و هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای استمرار خدمت، بخشی از اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر دنبال و در عمل ارزیابی شود. برنامه‌ای که در شرایط واقعی امکان اجرا نداشته باشد، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم در زمان بحران باشد.

تجربه جنگ‌ها و درگیری‌های اخیر، از جمله شرایطی که کشور در دوره‌های اخیر با آن مواجه بوده است، اهمیت این موضوع را بیش از پیش روشن کرده است. در شرایط جنگی، مراکز درمانی و مجموعه‌های امدادی باید بتوانند هم‌زمان با افزایش نیاز به خدمات، محدودیت‌های احتمالی و دشواری‌های عملیاتی را نیز مدیریت کنند. این تجربه یادآور آن است که آمادگی نظام سلامت تنها به تأمین امکانات محدود نمی‌شود؛ بلکه به نحوه استفاده از ظرفیت‌ها، هماهنگی میان بخش‌ها و توان ادامه فعالیت در شرایط غیرعادی نیز وابسته است.

سازمان اورژانس کشور به دلیل ارتباط مستقیم با حوادث و نیازهای فوری مردم، جایگاه ویژه‌ای در این آمادگی دارد. استمرار فعالیت پایگاه‌های اورژانس، آماده‌به‌کاری ناوگان عملیاتی، تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، آمادگی نیروهای امدادی و هماهنگی مؤثر با مراکز درمانی، از موضوعاتی است که در برنامه‌ریزی‌های پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر نمایان می‌شود که هرگونه تأخیر یا اختلال در زنجیره امدادرسانی بتواند بر زمان رسیدن کمک به بیمار یا مصدوم اثر بگذارد.

از سوی دیگر، پدافند غیرعامل زمانی اثربخش خواهد بود که به یک اقدام مقطعی یا صرفاً اداری محدود نشود. لازم است برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور مستمر مورد بررسی و تمرین قرار گیرند، کاستی‌های احتمالی شناسایی شوند و تجربه‌های حاصل از حوادث و بحران‌ها در اصلاح فرایندها به کار گرفته شوند.

هفته پدافند غیرعامل فرصتی برای توجه دوباره به این مسئولیت مهم است؛ مسئولیتی که نتیجه آن باید در افزایش آمادگی عملیاتی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و اطمینان از تداوم خدمت‌رسانی به مردم نمایان شود. در حوزه سلامت، آمادگی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در لحظات دشوار، امکان دسترسی مردم به خدمات ضروری حفظ شود و مجموعه‌های مسئول بتوانند مأموریت خود را با کمترین اختلال ادامه دهند.

ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، از تلاش تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه سلامت و نیروهای امدادی که در مسیر افزایش آمادگی و حفظ استمرار خدمات حیاتی فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم. امیدوارم با توجه جدی به الزامات عملیاتی پدافند غیرعامل، استفاده از تجربه‌های به‌دست‌آمده و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه ارائه خدمات پایدارتر و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم در شرایط بحرانی فراهم شود.»

پدافند غیرعامل باید به فرهنگ سازمانی و تضمین‌کننده تداوم خدمت‌رسانی تبدیل شود

میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر نیز، در پیامی به مناسبت آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل نوشت: پایداری در برابر تهدیدات و بحران‌ها، پیش از آنکه در میدان حوادث معنا پیدا کند، در تصمیم‌های امروز ما شکل می‌گیرد؛ در برنامه‌هایی که از پیش تدوین می‌کنیم، در زیرساخت‌هایی که ایمن می‌سازیم، در نیروهایی که آموزش می‌دهیم و در آمادگی‌ای که به یک فرهنگ سازمانی تبدیل می‌کنیم. متن این پیام به شرح زیر است:

ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، فرصتی برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌ها و بازنگری در شیوه‌های حفاظت از سرمایه‌های انسانی، امکانات و ظرفیت‌های خدمت‌رسانی کشور است. در این عرصه، موفقیت زمانی حاصل می‌شود که برنامه‌ها از سطح اسناد و دستورالعمل‌ها فراتر بروند و در رفتار سازمانی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و عملکرد نیروهای عملیاتی نمود پیدا کنند.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی بشردوستانه، مردمی و متکی بر مشارکت داوطلبانه، در شرایط عادی و اضطراری مسئولیت مهمی در حمایت از آسیب‌دیدگان، ارائه خدمات امدادی و کمک به حفظ سلامت و ایمنی جامعه بر عهده دارد. ایفای مؤثر این مسئولیت، مستلزم آن است که خود سازمان نیز در برابر اختلالات، تهدیدات و شرایط پیش‌بینی‌نشده از آمادگی، انعطاف‌پذیری و توان استمرار عملیات برخوردار باشد.

انتظار می‌رود همه مدیران و مسئولان واحدهای جمعیت هلال‌احمر، با نگاهی مسئولانه و مبتنی بر ارزیابی خطر، الزامات پدافند غیرعامل را در برنامه‌های اجرایی خود لحاظ کنند و با پایش مستمر آمادگی، رفع نارسایی‌ها و تقویت هماهنگی‌های درون‌سازمانی و بین‌دستگاهی، برای ارائه خدمات ایمن، مؤثر و مستمر در شرایط مختلف آماده باشند.

آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل را بهانه‌ای برای تجدید عهد با مسئولیت حرفه‌ای و انسانی خود می‌دانیم؛ مسئولیتی که اقتضا می‌کند پیش از وقوع بحران بیندیشیم، پیش از بروز آسیب اقدام کنیم و در زمان حادثه، با آمادگی و انسجام در کنار مردم بمانیم.