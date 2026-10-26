به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰ هزار گواهی پزشکی قانونی در گلستان صادر می‌شود، در حالی که تنها ۸ تا ۹ پزشک در این مجموعه فعالیت دارند؛ موضوعی که ضرورت تقویت نیروی انسانی و امکانات این سازمان را نشان می‌دهد.

وی افزود: خدمات پزشکی قانونی با حدود یک‌سوم پرونده‌های قضایی استان ارتباط دارد و نظرات کارشناسی این مجموعه در موضوعاتی مانند تعیین علت فوت، قتل، نزاع، تصادفات و پرونده‌های خانوادگی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های قضایی ایفا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی پزشکی قانونی استان گفت: در حوزه آزمایش‌های ژنتیک و پرونده‌های اثبات نسب، همچنان به ظرفیت استان مازندران وابسته هستیم و لازم است تجهیزات موردنیاز برای انجام این آزمایش‌ها در داخل گلستان فراهم شود تا مردم برای دریافت این خدمات ناچار به سفر به استان دیگر نباشند.

اسپانلو با اشاره به گستردگی و حساسیت مأموریت‌های پزشکی قانونی اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان در پشت صحنه رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود و مسئولیت‌هایی مانند بررسی صدمات، تعیین علت فوت و شناسایی جان‌باختگان حوادث و بحران‌ها، از جمله حادثه معدن زمستان یورت و سیل‌های استان، بر عهده این مجموعه است؛ با این حال، ابعاد این خدمات برای بخش قابل‌توجهی از جامعه شناخته‌شده نیست.

وی با بیان اینکه انجام این مأموریت‌ها نیازمند امکانات و حمایت‌های بیشتر است، خواستار توجه به وضعیت معیشتی کارکنان، تأمین تجهیزات موردنیاز و حمایت سازمان مرکزی پزشکی قانونی و دستگاه‌های اجرایی استان از این مجموعه شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی استان، در بیش از ۱۱ سال فعالیت مدیریتی قدردانی کرد و وی را مدیری اخلاق‌مدار، حرفه‌ای، متعهد و برخوردار از روحیه تعامل دانست.

اسپانلو، پرورش نیروهای مدیریتی از داخل مجموعه را از نقاط قوت دوره گذشته برشمرد و گفت: گزینه‌های مطرح‌شده برای مدیریت پزشکی قانونی گلستان از نیروهای خود استان بودند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت نیروی انسانی و توجه به جانشین‌پروری در این مجموعه است.

وی همچنین انتصاب فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان را از منظر حضور بانوان در جایگاه‌های مدیریتی این سازمان حائز اهمیت دانست و افزود: خسروی دومین زنی است که در سازمان پزشکی قانونی کشور به سمت مدیرکلی منصوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه مدیرکل جدید از بدنه سازمان پزشکی قانونی استان به این جایگاه رسیده است، بر ضرورت همراهی و حمایت کارکنان و پزشکان از وی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با تقویت انسجام سازمانی و پشتیبانی مجموعه، مأموریت‌های این حوزه حساس به‌خوبی انجام شود.

در این مراسم که با حضور مهدی فروزش، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، برگزار شد، فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان معرفی و از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین این اداره‌کل، قدردانی شد.