مصرف یک مشت آجیل در روز خطر فشارخون بالا را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، تیمی از محققان، از جمله دانشمندانی از کالج امپریال لندن و مرکز سرطان نروژ، نتایج هشت مطالعه طولانی‌مدت را که عادات خوردن آجیل افراد و اینکه آیا بعداً به فشار خون بالا مبتلا شده‌اند را ردیابی کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

این مطالعات در مجموع شامل ۲۰۶۶۵ مورد فشار خون بالا در بین ۱۴۳۳۸۰ شرکت‌کننده با سنین ۱۸ تا ۸۷ سال بود.

برای بررسی ارتباط بین آجیل و فشار خون، محققان افرادی را که بیشترین میزان آجیل را مصرف می‌کردند با افرادی که کمترین میزان را مصرف می‌کردند، مقایسه کردند.

آنها به طور جداگانه، تغییر در خطر ابتلا به فشارخون را به ازای هر ۲۸ گرم آجیل اضافی مصرف شده در روز- تقریباً یک مشت کوچک- محاسبه کردند.

یافته‌های آنها، شواهد بیشتری ارائه می‌دهد که آجیل فواید قابل اندازه‌گیری برای سلامتی دارد. طبق گفته کلینیک مایو، آجیل دارای چربی‌های غیراشباع است که به نظر می‌رسد کلسترول بد را کاهش می‌دهد؛ اسیدهای چرب امگا ۳ که ممکن است خطر حملات قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد؛ فیبر، که به کاهش کلسترول کمک می‌کند؛ و ال-آرژنین، که ممکن است فشار خون را کاهش دهد، کلسترول را بهبود بخشد و سلامت کلی رگ‌های خونی را تقویت کند.

طبق تجزیه و تحلیل تحقیقات، افرادی که بیشترین مقدار آجیل را مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که کمترین مقدار را مصرف می‌کردند، ۱۶ درصد خطر ابتلا به فشار خون بالا کمتری داشتند.

وقتی محققان خطر ابتلا به فشار خون بالا را در هر وعده بررسی کردند، متوجه شدند که به ازای هر ۲۸ گرم آجیل مصرفی روزانه، ۲۰ درصد کاهش خطر ابتلا وجود دارد.

بیشترین کاهش (۲۶ درصد) در حدود ۳۰ گرم در روز در مقایسه با عدم مصرف آجیل مشاهده شد، که با مقدار توصیه شده در چندین دستورالعمل غذایی اروپایی و آمریکای شمالی مطابقت دارد.

به نظر نمی‌رسد خوردن بیش از ۳۰ گرم، خطر ابتلا را بیشتر کاهش دهد.

هیچ یک از مطالعات نوع خاصی از آجیل را که افراد مصرف می‌کردند، پیگیری نکردند، بنابراین هنوز مشخص نیست که بادام، گردو، بادام زمینی یا بادام هندی، کدامیک ممکن است تأثیر متفاوتی بر بدن داشته باشند.