ارژنگ: راهپیمایی ۱۳ آبان صحنه نمایش انسجام اجتماعی ملت مبعوث است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان‌ماه در شهرکرد با اشاره به اینکه ۱۳ آبان در تقویم ایرانی به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است، اظهار کرد: در این روز وقایع مهمی اتفاق افتاد که نماد استقلال‌خواهی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های امام (ره) و انقلاب است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بعد از جنگ رمضان خیابان‌های ما صحنه استکبارستیزی بوده است، ادامه داد: مردم در این مدت مصادیق مبارزه با استکبار را به نمایش گذاشتند لذا مسئولان هم وظیفه دارند که قدردان مردم مبعوث باشند.

ارژنگ بیان کرد: ۱۳ آبان و برنامه‌های بزرگداشت آن خاصه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبارستیزی صرفاً به جامعه دانش‌آموزی اختصاص ندارد بلکه ضمن حضور دانش‌آموزان و دانشجویان، همه اقشار به صحنه می‌آیند و حضور خود را در میدان به نمایش می‌گذارند.

وی با تصریح اینکه برنامه‌های خوبی در سالروز ۱۳ آبان برگزار می‌شود اما آسیب‌های جدی هم نباید نادیده گرفته شود، گفت: بسیاری از نهادها و مجموعه‌های دولتی و مردمی در برنامه‌ریزی‌ها برای این روز اعلام آمادگی می‌کنند اما در مقام عمل، شاهد بی‌نظمی‌هایی در راهپیمایی و هدایت جمعیت و ... هستیم.

ارژنگ با تأکید بر ایجاد فضای تبیین در راهپیمایی ۱۳ آبان، افزود: انتظار می‌رود که حضور گروه‌ها و هیئت‌ها آگاهانه باشد و نقاط ضعف برنامه‌های قبلی باید رفع شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه علاوه بر مرکز استان در سایر نقاط نیز باید برنامه‌های قوی برگزار شود، ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان صحنه نمایش انسجام اجتماعی و استکبارستیزی ملت مبعوث است که انتظار می‌رود در جای‌جای استان با برنامه‌ریزی قوی و عملیاتی برپا شود.

ارژنگ یادآور شد: تمهیدات لازم برای برپایی منظم، امن و هر چه باشکوه‌تر راهپیمایی‌های ۱۳ آبان در سراسر استان با همکاری نهادهای ذیربط همچون رسانه‌ها و فضای مجازی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، سپاه، ادارات و نهادهای مربوط پیش‌بینی شود.