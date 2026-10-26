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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

اجرای طرح «نان کامل» در اردبیل؛ گامی در ارتقای سلامت و عدالت غذایی

اجرای طرح «نان کامل» در اردبیل؛ گامی در ارتقای سلامت و عدالت غذایی

اردبیل- فرماندار اردبیل از برنامه‌ریزی برای فعالیت ۱۲۰ نانوایی نان کامل تا پایان سال، با هدف ارتقای سلامت شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در این جلسه با تأکید بر اینکه سلامت جامعه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، اظهار داشت: برای نخستین بار در استان اردبیل، طرح جامع تولید و عرضه نان کامل در شهر اردبیل کلید خورده است و در این راستا ظرفیت دو کارخانه آرد کامل در شهرستان فعال شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه این واحدها افزود: از مجموع ۳۲ واحد نانوایی پیش‌بینی‌شده برای پخت نان کامل، تاکنون ۱۶ واحد فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و مابقی واحدها نیز پس از طی مراحل قانونی و آماده‌سازی، به چرخه تولید وارد خواهند شد. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمام واحدهای صنف و صنعت مرتبط (اداره‌پزها) موظف به استفاده از آرد کامل شده و هدف‌گذاری نهایی ما، فعالیت ۱۲۰ واحد نانوایی نان کامل تا پایان سال جاری است.

فرماندار اردبیل به ضرورت ساماندهی اصولی نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: پایش دقیق واحدهای پخت نان در شهرک‌های تازه احداث بر اساس شاخص‌هایی چون جمعیت، موقعیت مکانی و نیازسنجی دقیق انجام می‌شود تا خدمات‌رسانی در حوزه آرد و نان به صورت کاملاً عادلانه و با دسترسی آسان برای تمامی اقشار جامعه فراهم گردد.

قلندری همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص خواص تغذیه‌ای و ارزش درمانی نان کامل تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما و دستگاه‌های آموزشی در راستای ارتقای آگاهی عموم شهروندان و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف نان سالم، نقشی کلیدی دارد که در کنار نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت پخت نان کامل با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی همگانی و عادلانه به نان باکیفیت و سالم، حق بدیهی شهروندان است و مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های متولی با تمام توان برای تحقق این هدف و صیانت از سلامت عمومی گام برخواهند داشت.

کد مطلب 6990459

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