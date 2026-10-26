اجرای طرح «نان کامل» در اردبیل؛ گامی در ارتقای سلامت و عدالت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در این جلسه با تأکید بر اینکه سلامت جامعه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، اظهار داشت: برای نخستین بار در استان اردبیل، طرح جامع تولید و عرضه نان کامل در شهر اردبیل کلید خورده است و در این راستا ظرفیت دو کارخانه آرد کامل در شهرستان فعال شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه این واحدها افزود: از مجموع ۳۲ واحد نانوایی پیش‌بینی‌شده برای پخت نان کامل، تاکنون ۱۶ واحد فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و مابقی واحدها نیز پس از طی مراحل قانونی و آماده‌سازی، به چرخه تولید وارد خواهند شد. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمام واحدهای صنف و صنعت مرتبط (اداره‌پزها) موظف به استفاده از آرد کامل شده و هدف‌گذاری نهایی ما، فعالیت ۱۲۰ واحد نانوایی نان کامل تا پایان سال جاری است.

فرماندار اردبیل به ضرورت ساماندهی اصولی نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: پایش دقیق واحدهای پخت نان در شهرک‌های تازه احداث بر اساس شاخص‌هایی چون جمعیت، موقعیت مکانی و نیازسنجی دقیق انجام می‌شود تا خدمات‌رسانی در حوزه آرد و نان به صورت کاملاً عادلانه و با دسترسی آسان برای تمامی اقشار جامعه فراهم گردد.

قلندری همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص خواص تغذیه‌ای و ارزش درمانی نان کامل تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما و دستگاه‌های آموزشی در راستای ارتقای آگاهی عموم شهروندان و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف نان سالم، نقشی کلیدی دارد که در کنار نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت پخت نان کامل با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی همگانی و عادلانه به نان باکیفیت و سالم، حق بدیهی شهروندان است و مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های متولی با تمام توان برای تحقق این هدف و صیانت از سلامت عمومی گام برخواهند داشت.