اعتراض رانندگان تاکسی در ایتالیا به افزایش قیمت سوخت و احتمال اعتصاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رانندگان تاکسی و خودروهای کرایه‌ای روز دوشنبه در مقابل وزارت حمل‌ونقل ایتالیا در رم تجمع کردند و نسبت به افزایش شدید قیمت سوخت اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری آنسا، معترضان هشدار دادند که در صورت ادامه شرایط کنونی، اعتراض‌ها ممکن است به اعتصاب منجر شود.

انجمن‌های تاکسی ایتالیایی «ایت‌تاکسی»، «اوری‌تاکسی» و «یونیکوپ» به همراه فعالان بخش خودروهای کرایه‌ای در این تجمع شرکت کردند. تاکنون اختلالی در خدمات‌رسانی گزارش نشده است، اما اتحادیه‌های دیگر برای برگزاری تجمعی گسترده در فلورانس در روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی کرده‌اند.

معترضان خواستار افزایش حمایت‌های مالیاتی از جمله بازگرداندن اعتبارهای مالیاتی شده‌اند که به‌ تدریج کاهش یافته‌اند. کارلو دی‌آلساندرو از فدرتاکسی سیسال اعلام کرد هزینه‌های فعالیت از زمان آغاز بحران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اعتصاب همچنان یکی از گزینه‌های مورد بررسی است.

ماتئو سالوینی، وزیر حمل‌ونقل ایتالیا و ادواردو ریکسی، معاون او قرار است روز سه‌شنبه با نمایندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دیدار کنند. این نشست پس از اختصاص ۱۰۵ میلیون یورو کمک اضطراری از سوی دولت در هفته گذشته برگزار می‌شود.

ایتالیا همچنین به جمهوری چک، رومانی و اسلواکی پیوسته و خواستار موافقت اتحادیه اروپا با تمدید کمک‌های موقت کشاورزی برای جبران افزایش هزینه سوخت کشاورزان شده است. انتظار می‌رود این پیشنهاد روز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی و شیلات اتحادیه اروپا مطرح شود.