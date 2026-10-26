به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در نشست با دهیاران روستاهای بخش ارم با اشاره به سفر اخیر فرماندار شهرستان دشتستان و هیئت همراه به بخش ارم اظهار کرد: فرماندار دشتستان طی نامه‌های متعدد، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرده است که مصوبات این سفر را در چارچوب زمان‌بندی مشخص اجرایی کنند.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری مصوبات سفر فرماندار نباید به جلسه و مکاتبه محدود شود، افزود: انتظار داریم دهیاران در هماهنگی با بخشداری و دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای مصوبات را به صورت مستمر پیگیری کنند تا خدمات مورد نیاز مردم بخش ارم در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

بخشدار ارم تصریح کرد: مصوبات سفر فرماندار دشتستان به بخش ارم مربوط به مطالبات و نیازهای واقعی مردم است و همه مدیران و مسئولان محلی باید با هم‌افزایی و تعامل، زمینه اجرایی‌شدن این مصوبات را فراهم کنند.

تأکید بر برگزاری یادواره شهدای روستاهای بخش ارم

بخشدار ارم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد.

اطلاع‌رسانی و تشویق مردم به طرح جوانی جمعیت از دیگر محورهای این نشست بود. سید حسین جعفری بر ضرورت تبیین مشوق‌ها و برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت در سطح روستاها تأکید کرد و از دهیاران خواست در این زمینه با بخشداری و دستگاه‌های متولی همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مناسب درباره طرح جوانی جمعیت باید در مساجد، مراکز عمومی روستاها و فضای مجازی انجام شود تا خانواده‌ها از مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی در این حوزه مطلع شوند.

تأکید بر جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب براساس ضوابط قانونی

در بخش دیگری از جلسه، بر جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب براساس ضوابط قانونی تأکید شد. در این راستا مقرر شد اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه‌های متولی و در چارچوب قانون انجام شود و دهیاران نیز همکاری لازم را برای ساماندهی این موضوع در سطح روستاها داشته باشند.

بخشدار ارم با اشاره به اهمیت حفظ بهداشت عمومی و امنیت جامعه روستایی، خواستار رعایت کامل ضوابط قانونی و بهداشتی در روند جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب شد.

مقرر شد دهیاران در هماهنگی با نهادهای مربوطه و با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی و تشکل‌های مردمی، مقدمات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این یادواره‌های شهدا را فراهم کنند.

این نشست با هدف هم‌افزایی دهیاران، پیگیری مطالبات و برنامه‌های روستایی و اجرایی‌شدن مصوبات سفر فرماندار دشتستان به بخش ارم برگزار شد.