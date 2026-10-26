به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده ظهر دوشنبه در مرحله استانی رجزخوانی زینبی ویژه مداحان خواهر این استان به تشریح مفهوم بعثت اجتماعی، نقش نهضت زنانه و ضرورت معنابخشی به آن و ارتباط بعثت با نظم نوین جهان و مسئولیت بانوان در این عرصه پرداخت.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: منظور از بعثت اجتماعی؛ بیداری، برانگیختگی و تغییر در نگرش، انگیزه و رفتار یک جامعه است و چنانچه جامعه با حوادث پیچیده رو به رو شود، باعث پیدایش احساس مسئولیت بیشتر مردم شده و با تقویت امید و انگیزه آنها منجر به حضور اجتماعی گسترده‌تری می شود که این وضعیت ظرفیت ارزشمندی ایجاد می‌کند.

وی نگاه تحول‌آفرین به بعثت را رویکردی مناسب نه تنها برای عبور از یک بحران یا حل چند مسئله روزمره، بلکه زمینه ساز بازاندیشی در شیوه‌های اداره جامعه، اصلاح نظامات اجتماعی و ساختن آیندهای متفاوت عنوان کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر نقش زنان در حرکت‌های اجتماعی تصریح کرد: نهضت زنانه از جلوه‌های مهم بعثت اجتماعی هستند و عقلانیت و اندیشه‌ورزی، گفتمان‌سازی و روایتگری و پیوند اندیشه با میدان عمل سه عنصر اساسی تحقق این هدف محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده با تأکید بر لزوم برقراری ارتباط میان فکر، تجربه و عمل اجتماعی افزود: نهضت زنانه زمانی می‌تواند ظرفیت کامل خود را نشان دهد که زنان هم در تولید اندیشه و معنا مشارکت داشته باشند، هم روایتگر تجربه‌های خود باشند و هم فرصت واقعی برای تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح رابطه‌ی میان بعثت و نظم نوین جهان اضافه کرد: تحولات اقتصادی و سیاسی، تحولات فناورانه در حوزه های هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های نوین و تحولات شناختی و رسانه‌ای سطح های مهم نظم نوین جهانی هستند و نمیتوان از تحول در نظم جهانی سخن گفت، اما نسبت خود را با دانش، فناوری، اقتصاد، رسانه و نظامات اجتماعی روشن نکرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: مسئله اصلی این است که چگونه یک حرکت اجتماعی را به نیرویی برای ساختن آینده تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده با بیان اینکه بعثت هنگامی به ظرفیت کامل خود نزدیک میشود که بیداری به آگاهی، آگاهی به حرکت، حرکت به نهادسازی و نهادسازی به تحول پایدار منجر شود، افزود: امروز به عقلانیت، گفتگوی مؤثر، روایت دقیق، مشارکت زنان و مردان و پیوند مستمر اندیشه با عمل نیاز داریم.

وی گفت: باید از فرصت‌های اجتماعی برای شناخت بهتر مسائل، تقویت توانایی‌های جامعه و ساختن راه حل‌های ماندگار استفاده کنیم و امیدوارم بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به درستی بهره ببریم و حرکت‌های اجتماعی را به زمینه‌ای برای رشد، پیشرفت و ساختن آینده‌ای بهتر تبدیل کنیم.