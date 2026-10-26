به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه پیش در بازدید از مجموعه ورزشی علی دایی اظهار کرد: این پروژه سال‌ها پس از افتتاح بلاتکلیف مانده و در حال حاضر از کارایی لازم برای بهره‌برداری برخوردار نیست.

وی افزود: در نشست با وزیر ورزش و جوانان مقرر شد ۸۰۰میلیارد تومان از محل منابع مختلف برای تکمیل این مجموعه تامین شود که شامل ۴۰۰میلیارد تومان از محل مولدسازی توسط اداره‌کل ورزش و جوانان، ۲۰۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۲۰۰میلیارد تومان از منابع در اختیار نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل است.

استاندار اردبیل با اشاره به آغاز فعالیت سازمان مجری و پیمانکار پروژه بیان کرد: روند تامین اعتبار به‌تدریج در حال انجام است و تاکنون نزدیک به ۱۴۵میلیارد تومان اعتبار تامین شده که تلاش می‌شود طی هفته آینده در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

امامی یگانه ادامه داد: در مرحله نخست، تکمیل سکوهای ضلع غربی و سازه پیش‌بینی‌شده برای مسقف کردن این بخش در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود با تامین منابع مالی و پیشرفت عملیات اجرایی، این مجموعه به‌تدریج و در مراحل مختلف راه‌اندازی شود و در اختیار ورزشکاران و مردم استان اردبیل قرار گیرد.