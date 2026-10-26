به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اورژانس استان تهران با اشاره به افزایش فشارهای روانی در روزهای پراسترس، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای حفظ آرامش شهروندان و مراقبت از سلامت روان خانواده‌ها ارائه کرد.

بر اساس توصیه‌های اورژانس استان تهران، پیگیری مداوم اخبار و اطلاعات نگران‌کننده می‌تواند اضطراب افراد را افزایش دهد؛ ازاین‌رو شهروندان بهتر است اخبار را در زمان‌های مشخص و از منابع معتبر دنبال کنند.

این مجموعه همچنین بر ضرورت خودداری از انتشار شایعات تأکید کرد و از شهروندان خواست پیش از بازنشر مطالب، از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنند تا نگرانی‌های عمومی افزایش نیابد.

روابط عمومی اورژانس استان تهران با تأکید بر اهمیت مراقبت از کودکان در شرایط پراسترس، توصیه کرد والدین با لحنی آرام و متناسب با سن فرزندان خود با آن‌ها گفت‌وگو کنند و از قرار گرفتن کودکان در معرض اخبار و تصاویر نگران‌کننده جلوگیری کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، حفظ ارتباط با اعضای خانواده و افراد مورد اعتماد نیز می‌تواند به کاهش فشار روانی و تقویت احساس امنیت کمک کند. خواب کافی، تغذیه مناسب، نوشیدن آب و اختصاص زمانی به فعالیت‌های آرام‌بخش از دیگر مواردی است که اورژانس تهران بر رعایت آن‌ها تأکید دارد.

روابط عمومی اورژانس استان تهران در ادامه توصیه کرد در صورتی که اضطراب و بی‌قراری به‌طور مداوم ادامه پیدا کند و خواب یا فعالیت‌های روزمره را به‌شدت مختل سازد، افراد از متخصصان سلامت روان کمک بگیرند.

این مجموعه در پایان، حفظ آرامش، مسئولیت‌پذیری در برابر یکدیگر و توجه به سلامت روان را از مؤلفه‌های مهم مراقبت جمعی در روزهای پراسترس دانست.