به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، کاظم ستاری با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از این جشنواره اظهار کرد: با توجه به مشارکت و استقبال ارزشمند دانش‌آموزان و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارائه آثار خلاقانه، مهلت شرکت در جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این جشنواره با برنامه‌ریزی و اجرای معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با محوریت مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی برگزار می‌شود و شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان، تقویت خلاقیت و افزایش نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی محلات را دنبال می‌کند.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز شهرستان میناب از محورهای اصلی این رویداد است، گفت: این جشنواره فرصتی برای پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت و روایت مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، هویت محلی، همدلی و مشارکت اجتماعی از نگاه دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

ستاری با تأکید بر رویکرد محله‌محوری در برنامه‌های سازمان بهزیستی ادامه داد: دانش‌آموزان از سرمایه‌های اجتماعی مهم محلات به شمار می‌روند و این جشنواره تلاش می‌کند زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادها، خلاقیت‌ها و نگاه آنان به مسائل محله دیده و شنیده شود و در تقویت پویایی و همدلی اجتماعی نقش داشته باشند.

وی با اشاره به اضافه شدن بخش شعر به جشنواره گفت: در راستای گسترش زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان و شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی آنان، بخش شعر نیز به محورهای جشنواره افزوده شده است تا علاقه‌مندان بتوانند آثار خود را در این زمینه ارائه کنند.

دانش‌آموزان محلات و دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌توانند آثار خود را در بخش‌های خاطره‌نگاری، روایت‌گری، پادکست، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، عکس، نقاشی و شعر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.فرآیند بازبینی و داوری آثار به‌صورت ملی انجام می‌شود و پس از بررسی آثار در دبیرخانه کشوری، ۱۶۸ اثر برتر انتخاب و از صاحبان آن‌ها تقدیر خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است و دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را به شماره ۰۹۰۲۴۲۵۷۰۸۱ ارسال کنند.

این جشنواره با پیوند دادن یاد شهدای دانش‌آموز میناب به خلاقیت و مشارکت اجتماعی نسل امروز، در تلاش است ضمن پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه کشف استعدادهای دانش‌آموزی و تقویت مشارکت آنان در شکل‌گیری محلاتی پویا و همدل را فراهم کند.