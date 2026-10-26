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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

ارسال آثار به جشنواره دانش‌آموزی شهدای میناب تمدید شد

ارسال آثار به جشنواره دانش‌آموزی شهدای میناب تمدید شد

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی، از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی دانش‌آموزی با محوریت گرامیداشت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب تا ۱۵ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، کاظم ستاری با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از این جشنواره اظهار کرد: با توجه به مشارکت و استقبال ارزشمند دانش‌آموزان و با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارائه آثار خلاقانه، مهلت شرکت در جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: این جشنواره با برنامه‌ریزی و اجرای معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با محوریت مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی برگزار می‌شود و شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان، تقویت خلاقیت و افزایش نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی محلات را دنبال می‌کند.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز شهرستان میناب از محورهای اصلی این رویداد است، گفت: این جشنواره فرصتی برای پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت و روایت مفاهیمی همچون مسئولیت‌پذیری، هویت محلی، همدلی و مشارکت اجتماعی از نگاه دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

ستاری با تأکید بر رویکرد محله‌محوری در برنامه‌های سازمان بهزیستی ادامه داد: دانش‌آموزان از سرمایه‌های اجتماعی مهم محلات به شمار می‌روند و این جشنواره تلاش می‌کند زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادها، خلاقیت‌ها و نگاه آنان به مسائل محله دیده و شنیده شود و در تقویت پویایی و همدلی اجتماعی نقش داشته باشند.

وی با اشاره به اضافه شدن بخش شعر به جشنواره گفت: در راستای گسترش زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان و شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی آنان، بخش شعر نیز به محورهای جشنواره افزوده شده است تا علاقه‌مندان بتوانند آثار خود را در این زمینه ارائه کنند.

دانش‌آموزان محلات و دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌توانند آثار خود را در بخش‌های خاطره‌نگاری، روایت‌گری، پادکست، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، عکس، نقاشی و شعر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.فرآیند بازبینی و داوری آثار به‌صورت ملی انجام می‌شود و پس از بررسی آثار در دبیرخانه کشوری، ۱۶۸ اثر برتر انتخاب و از صاحبان آن‌ها تقدیر خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شده است و دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را به شماره ۰۹۰۲۴۲۵۷۰۸۱ ارسال کنند.

این جشنواره با پیوند دادن یاد شهدای دانش‌آموز میناب به خلاقیت و مشارکت اجتماعی نسل امروز، در تلاش است ضمن پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه کشف استعدادهای دانش‌آموزی و تقویت مشارکت آنان در شکل‌گیری محلاتی پویا و همدل را فراهم کند.

کد مطلب 6990483
زهرا ناری

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