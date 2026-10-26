به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از مصدومیت چهار نفر در پی برخورد زنجیره‌ای چهار خودروی سواری خبر داد و اظهار کرد: این حادثه بر اثر برخورد زنجیره‌ای دو دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک دستگاه بیجینگ در محور آق‌قلا، پیش از روستای دوگونچی رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات آق‌قلا با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام داد.

سلیمی ادامه داد: در این حادثه از مجموع شش فرد حادثه‌دیده، چهار نفر مصدوم شدند که دو مصدوم، مردان ۵۶ و ۳۵ ساله، به‌ترتیب به دلیل آسیب‌دیدگی شانه چپ و آسیب‌های سر و دست راست، توسط نیروهای هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا منتقل شدند. دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی مناسب و قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث زنجیره‌ای پیشگیری کنند و در صورت بروز حوادث، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.