ترس رژیم صهیونیستی از احتمال بروز ناآرامی پس از اعلام نتایج انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی روز دوشنبه گزارش دادند پلیس رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات سراسری روز سه‌شنبه، به دلیل نگرانی از بروز ناآرامی پس از اعلام نتایج، برای استقرار ۲۲ هزار نیرو آماده می‌شود.

به گزارش شبکه «آی۲۴نیوز»، این تعداد حدود ۵ هزار نفر بیشتر از نیروهای مستقرشده در انتخابات سال ۲۰۲۲ است. این شبکه به نقل از یک مقام ارشد پلیس که نامش فاش نشده، اعلام کرد تدابیر امنیتی در شرایط رقابت نزدیک میان ائتلاف بنیامین نتانیاهو و اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تشدید شده است.

این مقام گفت آماده‌سازی‌ها از سه ماه پیش آغاز شده و شامل برنامه‌ریزی برای مقابله با حوادث احتمالی پس از انتشار نظرسنجی‌های خروجی، اعلام نتایج و روزهای پس از انتخابات است.

پلیس همچنین خود را برای احتمال حملات امنیتی و ناآرامی‌های عمومی آماده می‌کند. به گفته این مقام، روز پس از انتخابات به‌ اندازه روز رأی‌گیری حساس است.

مقام‌های پلیس همچنین احتمال تجمع در خیابان‌ها در واکنش به نتایج انتخابات و برگزاری برنامه‌های احزاب سیاسی را در برنامه‌ریزی‌های امنیتی خود لحاظ کرده‌اند.