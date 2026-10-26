به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، متقاضیان می‌توانند با ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه، برای دریافت پروانه صید ماهی به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های خراسان شمالی مراجعه کنند.

روزهای مجاز برای صید ماهی با تک‌قلاب، چهارشنبه تا جمعه هر هفته تعیین شده است و هر پروانه به مدت یک ماه اعتبار دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از متقاضیان خواست ضمن رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، در صید ماهی و حفاظت از منابع آبزی استان مسئولانه عمل کنند.