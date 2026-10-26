  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

صدور پروانه صید ماهی با تک‌قلاب در خراسان شمالی آغاز شد

صدور پروانه صید ماهی با تک‌قلاب در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از آغاز صدور پروانه صید ماهی با تک‌قلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، متقاضیان می‌توانند با ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه، برای دریافت پروانه صید ماهی به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های خراسان شمالی مراجعه کنند.

روزهای مجاز برای صید ماهی با تک‌قلاب، چهارشنبه تا جمعه هر هفته تعیین شده است و هر پروانه به مدت یک ماه اعتبار دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از متقاضیان خواست ضمن رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، در صید ماهی و حفاظت از منابع آبزی استان مسئولانه عمل کنند.

کد مطلب 6990488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها