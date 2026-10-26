مشکلات اصناف استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده ظهر دوشنبه در نشست تخصصی هم‌اندیشی جهت بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش روی اصناف استان گفت: این نشست با هدف ایجاد تعامل سازنده، ارائه راهکارهای اجرایی و تقویت همکاری‌های میان مسئولان دولتی و جامعه اصناف با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران برگزار شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، با اشاره به اهمیت نقش اصناف در پویایی اقتصاد استان، بر ضرورت شناسایی دقیق چالش‌های موجود و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های توسعه تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این نشست، ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم برای شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.

بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنفی

رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به حضور رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر استان در حاشیه این نشست گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله کمبود سهمیه آرد موردنیاز نانوایان، تأمین تسهیلات بانکی برای حمایت از واحدهای صنفی، کمبود سوخت ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر و نرخ مالیات بر فروش کالا مطرح و بررسی شد.

احمد رجایی افزود: امنیت اجتماعی واحدهای صنفی طلا و جواهر، نوسانات قیمت‌ها و کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنفی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.