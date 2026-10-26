  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

رایزنی تلفنی بن فرحان و آل ثانی درباره تحولات منطقه

رایزنی تلفنی بن فرحان و آل ثانی درباره تحولات منطقه

وزیر خارجه قطر تلفنی با همتای سعودی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان گفتگو و درباره همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن و آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک جاری و هماهنگی مشترک برای کاهش شدت تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه رایزنی کرد.

آل ثانی در این تماس تلفنی همبستگی کامل قطر با عربستان و ایستادن در کنار آن در تمامی اقدامات مشروعی که برای حفظ حاکمیت و امنیت و تمامیت ارضی و منافع خود اتخاذ می‌کند، را اعلام کرد.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که امنیت عربستان بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت قطر و سیستم امنیت جمعی کشورهای شورای همکاری است.

وی بار دیگر بر حمایت کامل قطر از تمامی تلاش‌های جاری برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع تاکید کرد که صلح پایدار را در منطقه محقق می‌کند.

کد مطلب 6990491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها