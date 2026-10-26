عربی: مطالبات «مردم» قربانی اختلافات سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه گرمسار در محل دفتر خود، بر ضرورت هم افزایی مسئولان برای حل مشکلات مردم و پیگیری مطالبات منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئله آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های منطقه، اظهار کرد: پیگیری حقوق مردم گرمسار و آرادان در سطوح ملی و استانی ادامه دارد و تحقق این مطالبه اساسی، نیازمند همراهی مسئولان و پرهیز از اختلافات سیاسی است.

عضو خانه ملت با بیان اینکه مطالبات مردم نباید به محل مناقشه‌های سیاسی تبدیل شود، یادآور شد: با پایان رقابت‌های انتخاباتی، باید زمینه همکاری و همدلی برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم فراهم و همه ظرفیت‌ها در مسیر رفع مشکلات منطقه به کار گرفته شود.

عربی همراهی امام جمعه و استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه برای انعکاس مطالبات مردم را موثر دانست و توضیح داد: هماهنگی میان مسئولان و نهادهای مختلف برای پیگیری مسائل منطقه مورد تأکید است.

امام جمعه گرمسار نیز با تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال مردم، خدمت‌رسانی، حفظ اعتماد عمومی و توجه به مطالبات اقشار مختلف را از وظایف مهم آنان برشمرد.

حجت الاسلام اسماعیلی همچنین بر ضرورت حمایت از مسئولان در چارچوب وظایف قانونی، پرهیز از اختلاف افکنی و تقویت همدلی پس از رقابت‌های انتخاباتی تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: همراهی عمومی در پیگیری ثمر بخش مشکلات شهرستان، به‌ویژه مسئله آب موثر است.