کشف کالا و احشام قاچاق و توقیف شناورهای متخلف در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرزبانان هرمزگان با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی و کنترل سواحل و آب‌های تحت پوشش، محموله‌های کالای قاچاق و احشام را کشف و چند متهم را دستگیر کردند.

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندرعباس

سرهنگ اسلام توحیدی‌پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در جریان گشت‌زنی و کنترل سواحل این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان در جریان این عملیات ۱۳ هزار و ۸۲۸ ثوب البسه، ۱۸ دستگاه لوازم برقی و ۱۳ حلقه لاستیک خودرو قاچاق کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کشف ۱۰ رأس گوسفند قاچاق در آب‌های قشم

سرهنگ جواد میرزایی فرمانده پایگاه دریابانی قشم از کشف ۱۰ رأس گوسفند قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان در جریان گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک فروند شناور تندرو حامل احشام قاچاق برخورد کردند و به آن دستور ایست دادند.

وی افزود: قاچاقچیان بدون توجه به هشدار مأموران و با انجام مانورهای خطرناک برای فرار اقدام به ریختن احشام در دریا کردند و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم، بیان کرد: مرزبانان برای جلوگیری از تلف شدن احشام اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کردند و در این عملیات ۱۰ رأس گوسفند قاچاق کشف شد.

میرزایی با اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

توقیف شناور غیرمجاز و دستگیری ۲ متهم در بندرعباس

سرهنگ اسلام توحیدی‌پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از شناسایی و توقیف یک فروند شناور غیرمجاز در آب‌های داخلی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک فروند شناور غیرمجاز در حوزه استحفاظی مطلع شدند و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از گشت‌زنی و مشاهده شناور مورد نظر با استفاده از شگردهای خاص مرزبانی آن را توقیف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۲ متهم در این عملیات، گفت: شناور توقیف‌ شده پس از تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارجاع شد.