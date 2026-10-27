به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چت‌بات‌های موردنظر همان‌هایی هستند که رأی‌دهندگان بیشتری برای دریافت پاسخ به پرسش‌هایشان درباره مسائل مختلف به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

اسنادی که خبرگزاری رویترز به آن‌ها دست یافته، برخی از راهبردهای این نامزدها را آشکار کرده است. در یکی از فایل‌های ارائه‌پاورپوینت، راهبردی برای «مایک مینوگ»، نامزد جمهوری‌خواهی که قصد دارد با «مورا هیلی»، فرماندار ماساچوست رقابت کند، پیشنهاد شده بود. هدف این راهبرد آن بود که چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT)، کلود (Claude)، جمینای (Gemini) و دیگر چت‌بات‌های هوش مصنوعی را متقاعد کند تا او را در موضوعات کلیدی، گزینه برتر معرفی کنند. جالب آنکه این روش در مقایسه با روش‌های بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO) که کاندیداها سال‌ها از آن استفاده می‌کردند، نتایج بهتری به همراه داشت.

در حالی‌که هوش مصنوعی به منبعی برای اخبار تبدیل می‌شود، کمپین‌های سیاسی باید برای کنترل خروجی و تبدیل‌شدن به گزینه توصیه شده توسط این ابزارها در پاسخ به سؤالات رای‌دهندگان، تلاش بیشتری کنند؛ سؤالاتی درباره موضوعاتی مانند مالیات، مسکن و ایمنی عمومی. با این حال، برخی کارشناسان درباره چالش‌های راستی‌آزمایی و انتشار اخبار جعلی در کمپین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده‌اند.

هزینه‌های چنین برنامه‌ای از ماهانه چندصد دلار برای خدمات کوچک نظارت بر هوش مصنوعی تا چند هزار دلار در صورت گنجاندن خدمات مشاوره و خرید فضای تبلیغاتی متغیر است.

در این فایل پیشنهادی آمده بود که کمپین انتخاباتی مینوگ باید صدها صفحه اینترنتی درباره سیاست‌ها و مواضع او با محتوایی مناسب برای هوش مصنوعی ایجاد کند و در وب‌سایت‌هایی که چت‌بات‌های هوش مصنوعی اغلب به آن‌ها استناد می‌کنند، ارجاع‌ها و منابع متعددی منتشر سازد. همچنین، راهکارهایی برای رصد پاسخ چت‌بات‌های بزرگ به پرسش‌های سیاسی و به‌روزرسانی نظام‌مند محتوا پیشنهاد شده بود تا پاسخ‌ها با برنامه‌ها و مواضع انتخاباتی این نامزد مطابقت پیدا کند.

محور اصلی این پیشنهاد، این ایده بود که کارزارهای انتخاباتی، علاوه بر متقاعد کردن مستقیم رأی‌دهندگان، می‌توانند بیش از پیش بر فضای اطلاعاتی نیز تأثیر بگذارند؛ به این صورت که با انتشار داده‌ها در بستر اینترنت و قرار دادن آن‌ها در معرض دسترسی دستیارهای هوش مصنوعی، بر نحوه توصیف، مقایسه و توصیه نامزدهای انتخاباتی اثر بگذارند.

به گفته «کامرون هیکی»، مدیرعامل سازمان «کنفرانس ملی شهروندی» (National Conference on Citizenship)، با افزایش چشمگیر اطلاعات انتخاباتی در فضای آنلاین، حدود ۲۵ درصد از افراد واجد شرایط رأی‌دادن هنگام تصمیم‌گیری درباره اینکه به چه کسی رأی بدهند، از چت‌بات‌ها درباره نامزدهای سیاسی پرس‌وجو کرده‌اند.

اکنون کمپین‌های انتخاباتی ناچارند برای قرار گرفتن در زمره توصیه‌های خروجی چت‌بات‌های هوش مصنوعی، با یکدیگر رقابت کنند.