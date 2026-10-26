صعود مهمدی و اسماعیلی به فینال؛ دو طلا در انتظار کشتی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان عصر امروز در حالی پیگیری می‌شود که در مرحله نیمه‌نهایی در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی به مصاف گوورگ تادئوسیان از ارمنستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر یک نتیجه پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد. مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک رفت که این مسابقه نفس گیر با نتیجه یک بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید و به فینال راه پیدا کرد. اسماعیلی در دور نخست به مصاف لائوینا از هلند رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر مقتدرانه پیروز میدان شد. اسماعیلی در دور بعد به مصاف جین از چین رفت که در همان ثانیه‌های ابتدایی با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز میدان شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. اسماعیلی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساباز از قزاستان رفت که با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز میدان شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.



سال گذشته سعید اسماعیلی و حسرت جعفروف در فینال مسابقات جهانی به مصاف هم رفتند که اسماعیلی با نتیجه ۲ بر یک پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در اوزان گذشته تنها به یک مدال طلا دست پیدا کرده است. دو نقره و یک مدال برنز دیگر دستاوردهای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات است.