۱۲۰میلیارد تومان ازمحل مالیات برای ساخت بیمارستان کودکان قم تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضایی مدیرکل امور مالیاتی استان قم ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه مالیاتی و مدیریت شهری اظهار کرد: تعامل و هماهنگی مناسبی میان اداره کل امور مالیاتی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری قم برقرار است و این همکاری‌ها در پیشبرد امور و تأمین منابع درآمدی نقش مؤثری داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین آثار پرداخت مالیات برای شهروندان افزود: یکی از درخواست‌های مهم ما از مدیریت شهری این است که پروژه‌هایی که با استفاده از منابع مالیاتی اجرا می‌شوند، به شکل مطلوب به اطلاع مردم برسند تا شهروندان از محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود آگاهی پیدا کنند.

رضایی تصریح کرد: آگاهی مردم از اینکه مالیات پرداختی آنان در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، می‌تواند انگیزه و رغبت جامعه را برای ایفای تعهدات مالیاتی افزایش دهد و در تقویت فرهنگ مالیات‌پردازی مؤثر باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با قدردانی از همراهی مدیران شهری و مسئولان مرتبط با حوزه درآمدی شهرداری خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و تجربه همکاری‌های سال گذشته نیز نشان داد که این رویکرد می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بخش قابل توجهی از منابع مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد

وی در تشریح سهم‌های قانونی از منابع مالیاتی بیان کرد: مطابق توضیحات ارائه‌شده در این نشست، بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و عوارض شهرداری‌ها اختصاص دارد که سهم چهاردرصدی عوارض شهرداری‌ها نیز از جمله این موارد است.

رضایی با اشاره به عملکرد وصول و توزیع عوارض مالیاتی در استان گفت: در نیمه نخست سال گذشته، میزان وصولی عوارض مالیاتی در استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از منابع وصول‌شده در چارچوب سهم‌های قانونی میان شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های مشمول توزیع می‌شود، افزود: بخشی از این منابع نیز به روستاها اختصاص می‌یابد و در مواردی که دهیاری وجود ندارد، فرآیند تخصیص و توزیع از طریق فرمانداری‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به روند پرداخت سهم شهرداری‌ها اظهار کرد: تلاش شده است وجوه مربوط به عوارض در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب شهرداری واریز شود و در مواردی نیز پیگیری‌های مستمر مدیران شهری و مجموعه مالیاتی برای تسریع در پرداخت‌ها به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در یکی از موارد مربوط به پرداخت مطالبات شهرداری، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، منابع موردنظر در روز ۲۵ اسفند به حساب شهرداری واریز شد تا بخشی از مشکلات مالی مجموعه مدیریت شهری برطرف شود.

در بازسازی شهر به شهرداری کمک کرده‌ایم

رضایی با اشاره به شرایط مالی شهرداری و نیازهای این مجموعه برای اجرای برنامه‌های بازسازی گفت: در جلسات مرتبط با بازسازی شهرداری حضور داشته‌ام و معتقدم منابع اختصاص‌یافته از محل مالیات توانسته است کمک‌کننده باشد و امیدواریم بتوانیم در ادامه نیز گام‌های مؤثرتری در حمایت از مدیریت شهری برداریم.

وی درباره میزان منابع قابل وصول در ماه‌های آینده نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و خسارت‌های واردشده به برخی واحدهای اقتصادی، پیش‌بینی دقیق درآمدهای آتی دشوار است و نمی‌توان با قطعیت درباره استمرار سطح کنونی وصولی‌ها اظهارنظر کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: شرایط فعالیت تولیدکنندگان و وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده از جمله عواملی است که بر میزان درآمدهای قابل تحقق اثر می‌گذارد و مجموعه امور مالیاتی با توجه به ظرفیت‌های موجود، پیگیری وصول درآمدهای قانونی را دنبال می‌کند.

وی همچنین از پیگیری برای تعیین تکلیف بخشی از جرایم مرتبط با شهرداری خبر داد و گفت: در موضوعی با رقم حدود یک‌هزار میلیارد تومان، با پیگیری شهردار و همکاری سازمان امور مالیاتی، موضوع بخشودگی جرایم در دستور کار قرار گرفت.

رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری در زمینه ثبت اطلاعات در سامانه فروشگاهی اقدامات لازم را انجام داده بود، درخواست برای مساعدت در این پرونده مطرح شد و پس از پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح سازمان، با بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم موافقت شد.

مؤدیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: این طرح فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، محل مصرف مالیات خود را از میان پروژه‌های معرفی‌شده انتخاب کنند.

وی افزود: در سطح کشور حدود ۱۳ میلیون مؤدی مشمول این سازوکار هستند که بنا بر آمار ارائه‌شده، حدود ۱۰ میلیون نفر از آنان مالیات صفر دارند و حدود سه میلیون نفر مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

رضایی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درباره این ظرفیت باید گسترش یابد، گفت: در استان قم ۲۱ پروژه برای طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده که ۱۳ پروژه در سطح ملی و هشت پروژه در سطح استانی قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا جلساتی با اصناف برگزار شده است تا مؤدیان ضمن آشنایی با این طرح، بتوانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند و مشخص سازند که منابع پرداختی آنان در کدام پروژه هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به اینکه اجرای این طرح وارد سومین سال خود شده است، بیان کرد: این فرآیند با هماهنگی مجموعه برنامه‌ریزی استان دنبال می‌شود و از ظرفیت‌های آن می‌توان برای تأمین منابع موردنیاز طرح‌های اولویت‌دار بهره گرفت.

تأمین مالی پروژه‌های درمانی با مشارکت مؤدیان دنبال می‌شود

رضایی با اشاره به یکی از پروژه‌های درمانی مورد توجه در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: ساخت بیمارستان تخصصی کودکان در محدوده بیمارستان شهید بهشتی و شهید چمران از جمله طرح‌هایی است که در این زمینه مطرح شده است.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از محل ظرفیت مالیاتی مورد اشاره برای این پروژه اختصاص یافت و روند تأمین منابع و واریز وجوه مرتبط با آن دنبال شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تأکید بر اهمیت معرفی چنین طرح‌هایی به شهروندان اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌هایی که از محل مالیات مؤدیان تأمین اعتبار می‌شوند، می‌تواند مردم را نسبت به نقش پرداخت‌های مالیاتی در توسعه خدمات عمومی و زیرساخت‌های مورد نیاز استان آگاه‌تر کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تقویت وصول درآمدهای قانونی، حمایت از اجرای پروژه‌ها و افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی است.