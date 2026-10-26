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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

مهاجرانی: کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است

مهاجرانی: کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم گفت: تورم حاصل متغیرهای کلان اقتصاد است و نمی‌توان با دستکاری‌های کوتاه‌مدت آن را به‌طور مؤثر کنترل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم گفت: تورم حاصل متغیرهای کلان اقتصادی است و نمی‌توان با اقدامات و دستکاری‌های کوتاه‌مدت، آن را به‌طور مؤثر کنترل کرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: تلاش دولت بر این است که از یک سو شیب تورم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گیرد.

مهاجرانی افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های نیازمند را از جمله این اقدامات برشمرد و اظهار کرد: با توجه به فرایند خوداظهاری که در حال انجام است، امیدواریم افرادی که خود را نیازمند دریافت حمایت می‌دانند و این موضوع را اعلام می‌کنند نیز مشمول افزایش مبلغ کالابرگ شوند.

کد مطلب 6990502
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      4 0
      پاسخ
      در دستور کار است ولی اقدامی به جز فشار بیشتری بر مردم انجام نمی دهیم
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      6 0
      پاسخ
      فکر نمیکنین یکم دیر به فکر افتادین واسه کنترل شیب تورم
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      3 0
      پاسخ
      یارانه هاراقطع نفرمایید
    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      6 1
      پاسخ
      خدمت به خلق الله جزء باقیات الصالحات است
    • شاکری IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      6 0
      پاسخ
      تونیکی کن ودردجله انداز/که ایزددربیابانت دهدباز
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      5 0
      پاسخ
      مستاجران واقشار کم درآمداقشارمستاصلی هستندکه بیشترین فشارهارامتحمل می شوند
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      4 0
      پاسخ
      با مخلان اقتصاد اشد برخورد شود نه اینکه یارانه کالابرگ را دستکاری کنید

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