مهاجرانی: کنترل شیب تورم و حمایت معیشتی از مردم در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم گفت: تورم حاصل متغیرهای کلان اقتصادی است و نمی‌توان با اقدامات و دستکاری‌های کوتاه‌مدت، آن را به‌طور مؤثر کنترل کرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: تلاش دولت بر این است که از یک سو شیب تورم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گیرد.

مهاجرانی افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های نیازمند را از جمله این اقدامات برشمرد و اظهار کرد: با توجه به فرایند خوداظهاری که در حال انجام است، امیدواریم افرادی که خود را نیازمند دریافت حمایت می‌دانند و این موضوع را اعلام می‌کنند نیز مشمول افزایش مبلغ کالابرگ شوند.