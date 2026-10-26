به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تلاش مجموعه‌های مختلف برای برگزاری مراسم و ارائه خدمات به زائران اظهار کرد: برپایی برنامه‌ها و مراسم در شهر مقدس قم مستلزم فراهم‌سازی مقدمات گسترده‌ای است که با همکاری و تعامل بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری قم در کنار وظایف جاری خود، مسئولیت‌های متعددی در زمینه میزبانی از زائران برعهده دارد، افزود: اداره امور در شهری که شرایط و مسائل آن پیوسته در حال تغییر است، دشواری‌های خاص خود را دارد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز مراسم نیز به این مجموعه مسئولیت‌ها اضافه می‌شود.

شهردار قم با قدردانی از تلاش کارکنان و مجموعه‌های همکار در برگزاری برنامه‌ها و خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: بسیاری از این اقدامات حاصل هماهنگی و همراهی نیروهایی است که با جدیت برای فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی تلاش می‌کنند و شایسته قدردانی هستند.

عظیمی خاطرنشان کرد: گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی که به صورت داوطلبانه در خدمت زائران و مجاوران قرار می‌گیرند، نقش ارزشمندی در پیشبرد این مأموریت دارند و باید زمینه حضور مؤثرتر آنان فراهم شود.

ظرفیت میزبانی باید دقیق‌تر مدیریت شود

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت برخی فضاهای شهری و صحن مطهر اظهار کرد: ظرفیت موجود برای میزبانی از جمعیت زائران محدود است و لازم است برای استفاده از این فضاها، برنامه‌ریزی منسجم‌تر و دقیق‌تری صورت گیرد.

شهردار قم افزود: یکی از راهکارهای قابل بررسی، اختصاص سهمیه به گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه خدمت‌رسانی است تا این مجموعه‌ها بتوانند با نظم بیشتری در محل‌های پیش‌بینی‌شده حضور یابند و خدمات مطلوب‌تری به زائران و مجاوران ارائه کنند.

عظیمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های داوطلبانه بیان کرد: برنامه‌ریزی در این زمینه در دستور کار قرار دارد تا با بهره‌گیری مناسب از توان گروه‌های مردمی، پاسخگویی به نیازهای زائران با کیفیت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان در مدیریت شرایط میزبانی گفت: همکاری و بردباری مردم قم در موضوعاتی همچون پارکینگ‌ها و سایر مسائل مرتبط با حضور زائران اهمیت دارد و همراهی عمومی می‌تواند در بهبود روند خدمت‌رسانی مؤثر باشد.

با همیاری دولت، میزبانی شایسته‌تری رقم می‌زنیم

شهردار قم با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: مدیریت بهتر امور مربوط به میزبانی از زائران، به هم‌افزایی ظرفیت‌ها و مشارکت مجموعه‌های مختلف نیاز دارد و امیدواریم با همکاری و مساعدت دولت، بتوانیم شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران فراهم کنیم.

عظیمی با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های مرتبط با میزبانی از زائران افزود: هدف مجموعه مدیریت شهری این است که با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به میهمانان شهر مقدس قم فراهم شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و مجموعه‌های خدمت‌رسان، برای تداوم این فعالیت‌ها ابراز امیدواری کرد و بر ضرورت استمرار همکاری میان بخش‌های مختلف برای ارتقای کیفیت میزبانی از زائران تأکید کرد.