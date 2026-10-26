به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به آیات ۲۶ و ۲۷ سوره یاسین گفت: مؤمنانی که در مسیر حق گام برمی‌دارند و برای دفاع از حقیقت جان خود را فدا می‌کنند، پس از مرگ نیز از نعمت‌ها و الطاف الهی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به داستان مؤمن سوره یاسین که پس از ایمان آوردن به پیامبران و دفاع از آنان به شهادت رسید، افزود: این مؤمن پس از رسیدن به جایگاه والای خود آرزو می‌کند که ای کاش مردم نیز از مقام و پاداشی که خداوند به او عطا کرده آگاه بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به فداکاری انسان‌هایی که در مسیر حق جان خود را از دست می‌دهند، بیان کرد: آنان دوست دارند دیگران نیز از حقیقت و پاداشی که خداوند برای بندگان مؤمن خود در نظر گرفته آگاه شوند و از این فرصت برای پیمودن مسیر درست زندگی استفاده کنند.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه داستان مؤمن سوره یاسین می‌تواند برای جامعه امروز نیز درس‌آموز باشد، بر ضرورت عبرت گرفتن از فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها تأکید کرد.

عالم برزخ؛ فرصتی برای بهره‌مندی از آثار اعمال دنیا

امام‌جمعه شیراز با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی درباره آیات سوره یاسین، این آیات را مرتبط با عالم برزخ دانست و گفت: انسان پس از مرگ وارد مرحله‌ای دیگر از حیات می‌شود که وضعیت او در آن با اعمال و رفتار دنیوی‌اش ارتباط دارد.

وی با اشاره به روایات مربوط به عالم برزخ افزود: در روایات اسلامی از قبر به‌عنوان باغی از باغ‌های بهشت یا گودالی از گودال‌های آتش یاد شده است؛ ازاین‌رو، انسان باید در دوران زندگی خود برای این مرحله توشه‌ای فراهم کند.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اهمیت آمادگی برای عالم پس از مرگ، خاطرنشان کرد: نباید آن‌قدر درگیر مسائل و گرفتاری‌های روزمره شویم که از آخرت و نیاز خود به توشه معنوی غافل بمانیم.

اعمال خیر و خدمت به مردم، توشه آخرت است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به اهمیت کمک به دیگران و رفع گرفتاری نیازمندان گفت: نجات انسان گرفتار، دستگیری از دیگران و انجام کارهای خیر از جمله اعمالی است که می‌تواند برای انسان در مسیر آخرت توشه‌ای ارزشمند باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها و امکانات دنیوی نیز باید در مسیر درست به کار گرفته شوند، افزود: مدیران و مسئولان باید از فرصت و امکاناتی که در اختیار دارند برای خدمت به مردم استفاده کنند و مسئولیت خود را تنها به امور دنیوی محدود نکنند.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره سختی لحظات مرگ، بر ضرورت توجه به اعمال و رفتار انسان پیش از رسیدن زمان از دست رفتن فرصت‌ها تأکید کرد.

اخلاص در عمل، زمینه‌ساز رسیدن به مقام بندگان مکرم

امام‌جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفسیر علامه طباطبایی درباره مفهوم «اکرام» الهی گفت: خداوند انسان را با نعمت‌های گوناگون مورد اکرام قرار داده است، اما بهره‌مندی از نعمت‌های دنیوی به‌تنهایی به معنای رسیدن به مقام والای معنوی نیست.

وی با بیان اینکه نحوه برخورد انسان با نعمت‌های الهی اهمیت فراوانی دارد، افزود: تواضع در برابر خداوند و دیگران و استفاده صحیح از نعمت‌ها از جمله ویژگی‌های بندگان شایسته است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تفاوت مراتب اخلاص در قرآن کریم، گفت: انسان باید تلاش کند اعمال خود را برای رضای خداوند خالص کند و از وابستگی به جلوه‌های دنیوی و جلب توجه دیگران فاصله بگیرد.

وی با اشاره به تعبیر قرآنی «عباد مکرمین» و جایگاه بندگان گرامی خداوند، ابراز امیدواری کرد که انسان‌ها با تقویت ایمان، اخلاص در عبادت و عمل صالح، در مسیر قرب الهی گام بردارند.