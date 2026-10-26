به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت تعامل میان مجموعه مدیریت شهری و اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: همکاری میان این دو مجموعه در دوره اخیر روند مطلوبی داشته و زمینه مناسبی برای پیگیری مطالبات قانونی دولت و تأمین منابع مورد نیاز شهرداری فراهم شده است.

وی با قدردانی از عملکرد مدیرکل امور مالیاتی استان قم و کارکنان این مجموعه افزود: حضور مدیری آشنا با ساختار سازمان امور مالیاتی و مسائل استان، در کنار توجه به حقوق مردم و صیانت از حقوق دولت، فرصت مناسبی برای تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی ایجاد کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده برخی شرکت‌ها و صنایع به استان گفت: در گذشته، مالیات بر ارزش افزوده برخی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی که در قم فعالیت داشتند، به تهران یا استان‌های دیگر اختصاص پیدا می‌کرد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، بخشی از این منابع به استان منتقل شده است.

اخوان ادامه داد: انتقال این منابع می‌تواند به تأمین هزینه‌های شهرداری کمک کند و بخشی از فشار مالی واردشده بر مدیریت شهری را کاهش دهد، از این رو باید از تلاش مدیران و کارشناسانی که در این زمینه پیگیری کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان از نتایج پرداخت مالیات بیان کرد: مردم باید بدانند منابعی که در قالب مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند، چگونه در مسیر توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

مردم باید بدانند مالیاتشان کجا هزینه می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر قم با ارائه پیشنهادی برای تقویت اطلاع‌رسانی عمومی تصریح کرد: شهرداری می‌تواند با نصب تابلوها و بنرهای اطلاع‌رسانی در محل اجرای پروژه‌های عمرانی، سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های این طرح‌ها را برای شهروندان مشخص کند.

اخوان با اشاره به تجربه مشاهده‌شده در شهر تهران اظهار کرد: در برخی شهرها، از جمله تهران، روی اتوبوس‌های جدید عباراتی درج می‌شود که نشان می‌دهد خرید این وسایل نقلیه از محل عوارض پرداختی مردم انجام شده است و چنین اقدامی می‌تواند تأثیر مثبتی بر نگرش عمومی نسبت به مالیات داشته باشد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از منابعی که از سوی سازمان امور مالیاتی در قالب عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: خرید اتوبوس‌های شهری، توسعه قطار شهری و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند از محل این منابع تأمین مالی شوند و معرفی شفاف سهم مالیات در اجرای چنین پروژه‌هایی، آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد.

اخوان ادامه داد: هنگامی که شهروندان مشاهده کنند مبالغ پرداختی آنان به بهبود حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی شهر اختصاص می‌یابد، با شناخت بیشتری نسبت به ضرورت پرداخت مالیات اقدام می‌کنند.

اطلاع‌رسانی مالیاتی به اعتماد عمومی کمک می‌کند

وی با بیان اینکه پرداخت مالیات نباید از نگاه مردم صرفاً به‌عنوان یک هزینه اضافی تلقی شود، گفت: آگاهی از محل مصرف منابع مالیاتی می‌تواند در افزایش همراهی مردم با نظام مالیاتی مؤثر باشد و زمینه درک بهتر نقش این درآمدها در تأمین خدمات عمومی را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره منابع تأمین مالی پروژه‌ها، علاوه بر آگاه‌سازی شهروندان، به شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند و موجب می‌شود مردم ارتباط میان پرداخت مالیات و توسعه شهر را بهتر درک کنند.

اخوان با اشاره به نقش شهرداری در اجرای این پیشنهاد افزود: مدیریت شهری می‌تواند با معرفی پروژه‌هایی که از محل عوارض مالیاتی اجرا می‌شوند، سهم مشارکت شهروندان در توسعه قم را به‌صورت ملموس به آنان نشان دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرکل امور مالیاتی استان قم و کارکنان این مجموعه اظهار کرد: تعامل و همکاری میان اداره کل امور مالیاتی و شهرداری ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد امور استان است و امیدواریم این روند با هدف تأمین منابع قانونی و کمک به توسعه و آبادانی قم استمرار یابد.