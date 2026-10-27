به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز؛ کارکرد ادبیات در دوران پرآشوب امروز چیست؟ الیف شافاک هنگامی که در جستجوی موضوعی برای جدیدترین رمان خود بود، این پرسش را از خود پرسید. این موضوع او را به سمت زندگی گوستاو فلوبر کشاند؛ نویسنده‌ای که در پی انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه قلم می‌زد؛ انقلابی که به پیدایش «جمهوری دوم» (با عمری کوتاه) انجامید و پس از آن، در سال ۱۸۵۲، نظام امپراتوری دوباره برقرار شد.

در این میان، صداهای غیرمعمول‌تری نیز به گوش می‌رسد: صدای یک شتر، شهر استانبول، تریاک، و بیماری سیفلیس. فلوبر در طول سفرهایش به این بیماری مبتلا شد و به گفته شریک زندگی‌اش، لوئیز کوله، به فرسودگی زودرس او انجامید.

شافاک می‌نویسد فلوبر به واسطه خلق شخصیت «اما بوواری» پیشگام مکتب رئالیسم (واقع‌گرایی) محسوب می‌شود؛ زنی که «قهرمانی معمولی است؛ هرچند بی‌کفایت و فاقد دوراندیشی، اما در نهایت آمیزه‌ای از خوبی و بدی، امید و اندوه، پستی و والایی است؛ درست مانند هر کس دیگری در این جهان.» شافاک در یادداشتی خطاب به خواننده توضیح می‌دهد که هدفش واژگون کردن این تصورِ رایج بوده که نویسنده، «شناسنده ذهن زنان» است؛ او این کار را با سپردنِ روایتِ داستانِ فلوبر به خودِ زنان انجام داده است. «نه فقط اما بوواری، بلکه... زنانی که صدایشان در کتاب‌های تاریخ شنیده نشده است.»

شافاک که در بافتنِ تارهای داستان‌نویسی مهارتی تمام دارد، به استفاده از ساختارهای روایی خلاقانه و بدیع علاقه نشان می‌دهد و این کتاب را «نامه عاشقانه خود به ادبیات» می‌نامد.

گرچه امروز فلوبر را پدرخوانده رمان مدرن می‌دانند و حتی ناباکوف گفته است: «بدون فلوبر، نه مارسل پروستی وجود می‌داشت و نه جیمز جویسی»، اما فلوبر بخش عمده‌ای از زندگی‌اش را در گمنامی و با رنج و تلاش سپری کرد. همین جنبه است که توجه شافاک را به خود جلب کرد. به قول وی «این کتاب درباره پسری تنهاست که تقریباً هیچ‌کس در اطرافش، حتی اعضای خانواده‌اش، او را درک نمی‌کردند. او را فردی شکست‌خورده و مایه ناامیدی می‌دانستند و با او همچون یک «دیگری» یک بیگانه رفتار می‌کردند.»

به همین دلیل شافاک این رمان را به تمام کسانی تقدیم کرده که شاید تجربه‌ای مشابه داشته‌اند و می‌گوید: می‌خواستم بتوانم بگویم: «تو برادر منی، تو خواهر منی».

شافاک آنقدر شیفته فلوبر است که اوایل امسال در نشستی برای بحث درباره‌ فهرست «۱۰۰ رمان برتر تمام دوران» به انتخاب روزنامه گاردین؛ رمان «مادام بوواری» فلوبر یکی از ۱۰ انتخاب وی بود.

یک زندگی در ۵ رنگ

این کتاب در ۵ مرحله از زندگی تنظیم شده که برای هر یک، رنگی خاص در نظر گرفته شده است. اگرچه فلوبر دچار «هم‌حسی» (سینستزیا) نبود، اما برای آثارش رنگ‌هایی متناسب با حال‌وهوای آن‌ها قائل بود (برای نمونه، طیف‌های رنگی آبی و زرد در رمان «مادام بوواری» حضوری پررنگ دارند).

داستان از دوران کودکی او در روئن آغاز می‌شود، جایی که پدرش پزشکی بود که بیمارستانی را اداره می‌کرد که خانواده‌اش نیز در آن زندگی می‌کردند. صحنه‌ای تأثیرگذار در اوایل داستان، گوستاو جوان را نشان می‌دهد که برای درمان یک پروانه زرد با بال شکسته از پدرش کمک می‌گیرد و در نهایت برخلاف برادر بزرگترش که راه پدرشان را برای پزشک شدن دنبال کرد، او «احمق خانواده» لقب می‌گیرد.

جولیان بارنز در کتاب «طوطی فلوبر» که سال ۱۹۸۴ با اقتباس از زندگی فلوبر نوشت، با خود فکر می‌کرد: «چرا نوشته ما را وادار می‌کند که نویسنده را بیشتر تعقیب کنیم؟... چرا کتاب‌ها کافی نیستند؟» جای تعجب نیست که شافاک با فلوبر احساس نزدیکی می‌کند. هر دو به خاطر داستان‌هایشان با اتهامات مستهجن روبه‌رو شدند - فلوبر زمانی که برای اولین بار رمان «مادام بوواری» را به صورت پاورقی منتشر کرد، به دلیل «تحریف اخلاق عمومی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. شافاک در سال ۲۰۰۸ پس از محاکمه به دلیل «توهین به هویت ترکی» با پرداختن به نسل‌کشی ارامنه در رمان «حرامزاده استانبول» (۲۰۰۶) خود را از ترکیه تبعید کرد. در سال ۲۰۱۹، او به دلیل به تصویر کشیدن خشونت جنسی در رمان‌هایش توسط دادستان‌های ترکیه به دلیل مطالب مستهجن مورد تحقیق قرار گرفت. (برخلاف شافاک، فلوبر از این بدنامی سود برد و در نامه‌ای به کولت اعتراف کرد که او به دنبال «تحریک حتی خونسردترین خواننده» بوده است.)

یک شباهت دیگر نیز بین این دو وجود دارد: شافاک نیز همچون فلوبر، در کنار دو چهره زنانه (مادر و مادربزرگ) بزرگ شد و با وجود تمام محبت‌هایی که در کودکی دریافت کرد، احساس می‌کرد پدرش که پس از جدایی از مادرش دوباره ازدواج کرده بود، او را به حال خود رها کرده است. پدر او، درست مانند دکتر فلوبر (پدر گوستاو فلوبر)، شخصیتی بسیار بی‌تفاوت داشت.

آزادی هنری در برخورد با واقعیت‌ها

شافاک که بر ادبیاتِ پیرامونِ فلوبر کاملاً مسلط است، هیچ ابایی از اعمالِ «آزادی هنری» در برخورد با برخی واقعیت‌ها ندارد. او سرنوشت «دلفین دلامار» زنی که الهام‌بخشِ شخصیت «اما بوواری» بود را تغییر می‌دهد. در رمان، دلفین به جرم تلاش برای مسموم کردن شوهرش با گیوتین اعدام می‌شود، حال آنکه در واقعیت، اما بوواری (شخصیت داستانی) با خودکشی به زندگی‌اش پایان می‌دهد. او همچنین زمان وقوع نخستین حمله صرعِ فلوبر را جلو می‌کشد و روایت می‌کند که فلوبر در نوجوانی عشق خود را به «الیزا شلزینگر» که الهام‌بخشِ او بوده ابراز کرده است؛ در حالی که در واقعیت، فلوبر ۳۵ سال صبر کرد تا شلزینگر بیوه شود.

یک زندگی و ۳۰ راوی

در حالی که فلوبر کوشید تا به درونِ ذهنِ یک زن راه یابد؛ اقدامی که در آن زمان برای یک نویسنده‌ مرد، رویکردی رادیکال محسوب می‌شد، شافاک پیش‌فرضِ رمان «مادام بوواری» را دگرگون می‌کند تا داستانِ فلوبر را از دریچه نگاهِ چندین زن روایت کند؛ زنانی که ممکن است مسیر زندگی‌شان با او تلاقی کرده باشد. وی در توضیح این امر می‌گوید: می‌خواستم سنتِ رمان‌نویسیِ اروپایی را با سنتِ شفاهیِ قصه‌گویی در خاورمیانه پیوند دهم. انگار جعبه‌ای را باز می‌کنی و درونش جعبه‌ای دیگر می‌یابی؛ زیرِ این داستان، داستانی دیگر نهفته است، نوعی چندصدایی...

کتاب «در یک لحظه کوتاه، تمام ابدیت» میان روایت سوم‌شخصِ نزدیک از زندگی فلوبر و روایت اول‌شخص از زبان ۳۰ شخصیت زن در نوسان است. برخی از این زنان، شخصیت‌های واقعی بودند؛ از جمله اعضای خانواده‌اش، پرستار کودکی‌اش، و نویسنده‌ای به نام ژرژ ساند که فلوبر در سال‌های پایانی عمر با او مکاتبه داشت. همچنین «النور مارکس» در میان آن‌هاست؛ نخستین کسی که رمان «مادام بوواری» را به انگلیسی ترجمه کرد و در نهایت با خوردن سم، سرنوشت تراژیک قهرمانِ این رمان را تکرار کرد. برخی دیگر، همچون یک بندباز و یک رقصنده عربی، از «دنیای رویاها» آمده‌اند.

شافاک با روایتِ زندگیِ زنانی که در پیرامونِ نویسندگانِ مرد حضور داشته‌اند، به جمع رمان‌نویسانی همچون پائولا مک‌لین می‌پیوندد که در رمان «همسر پاریسی» داستانش را از زاویه دیدِ «هدلی ریچاردسون»، همسر اول ارنست همینگوی، روایت کرد. چنین رمان‌نویسانی می‌توانند قطعات گمشده را در ذهن خود بازسازی کنند، هرچند دخل‌وتصرف در تاریخ ممکن است بحث‌برانگیز شود؛ کما این که هیلاری منتل، چهره برجسته ادبیات داستانی تاریخی، قانونی سفت‌وسخت داشت: اینکه هرگز برخلاف حقایقِ اثبات‌شده عمل نکند.

الیف شافاک، نویسنده ۲۲ کتاب (که ۱۴ مورد از آن‌ها رمان هستند)، بافنده‌ چیره‌دستِ داستان است و در کتاب «در یک لحظه‌ کوتاه، تمام ابدیت» نیز صداهای متعددی که روایتگر داستان هستند به گوش می‌خورند و در این میان شاید به دلیل کثرتِ شخصیت‌ها، به‌جز فلوبر، دیگر شخصیت‌ها نسبت به آثار پیشینِ شافاک، کمتر پرداخت شده‌اند.

او فلوبر را در دوران تحصیل در مدرسه شبانه‌روزی به تصویر می‌کشد که تحت آزار و اذیت قرار دارد و در کتاب‌ها پناهگاهی می‌یابد. فلوبر در تمام طول زندگی‌اش، بیش از هر چیز، متعهد به یافتنِ «واژه‌ دقیق» بود؛ تعهدی که اغلب مایه‌ ناامیدیِ دوستانش می‌شد. نزدیک به دو قرن بعد، ما همچنان می‌کوشیم تا «آنچه را که زبانی برای بیانش وجود ندارد آن تأثراتِ قلبی و آن رازهای نهفته در روح که حتی بر خودِ روح نیز ناشناخته‌اند، را در قالب کلمات بگنجانیم.»

«در یک لحظه‌ کوتاه، تمام ابدیت» اثر الیف شافاک توسط انتشارات وایکینگ در ۶۰۸ صفحه و به قیمت ۲۰ پوند منتشر شده است. نسخه آمریکایی این کتاب در ماه ژانویه توسط انتشارات ناپف منتشر خواهد شد.