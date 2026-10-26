به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به جایگاه کارشناسی این سازمان در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: پزشکی قانونی سالانه به بیش از دو میلیون پرونده در سراسر کشور رسیدگی می‌کند که این میزان معادل حدود یک‌سوم پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم قضایی است.

وی افزود: بر اساس نتایج یک پژوهش انجام‌شده در قوه قضاییه، ۹۹.۹ درصد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار می‌گیرد و در آرای قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضایی به نظرات تخصصی این سازمان است.

فروزش با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور در ۴۷۰ مرکز خدمات‌رسانی فعالیت می‌کند، گفت: حدود سه‌هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که نزدیک به ۹۰۰ نفر از آنان را پزشکان و نیروهای کادر فنی تشکیل می‌دهند. ارائه خدمات کارشناسی با این حجم از پرونده و گستردگی جغرافیایی، مستلزم تلاش مستمر و همکاری همه کارکنان است.

ارتقای دقت کارشناسی و تسهیل خدمات به مردم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و اظهار کرد: یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی، تقویت دانش تخصصی و تدوین دستورالعمل‌های مشترک با هدف ایجاد وحدت رویه در مراکز پزشکی قانونی کشور دنبال شده است.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات آن است که افراد در شرایط مشابه، فارغ از اینکه به کدام مرکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، از خدمات کارشناسی با معیارهای یکسان برخوردار شوند؛ چراکه گواهی‌های صادرشده، محصول نهایی فعالیت این سازمان و ابزاری برای احقاق حقوق مردم است.

فروزش با تأکید بر ضرورت کاهش دشواری‌های مراجعه‌کنندگان گفت: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، معمولاً با مشکلات، آسیب‌ها و شرایط دشواری مواجه هستند؛ بنابراین، وظیفه داریم فرایندهای اداری را تسهیل کنیم و از تحمیل مراجعات غیرضروری به مردم بپرهیزیم.

وی، توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، یکپارچه‌سازی گردش کار و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها را از جمله اقدامات انجام‌شده برای تسریع و تسهیل ارائه خدمات عنوان کرد.

راه‌اندازی سامانه تخصصی پزشکی قانونی در کشور

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای تحول در این سازمان دانست و گفت: نرم‌افزار تخصصی جدیدی با تکیه بر توان داخلی طراحی شده است که حوزه‌های معاینات بالینی، سالن‌های تشریح، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به نقش نیروهای متخصص استان گلستان در طراحی این سامانه افزود: این نرم‌افزار با تلاش نیروهای توانمند داخلی طراحی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده در مراکز پزشکی قانونی کشور به مرحله اجرا برسد.

فروزش اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه به رفع بخشی از مشکلات موجود، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی کمک کند.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی با وجود محدودیت‌ها

وی با اشاره به اهمیت تجهیزات تخصصی در انجام آزمایش‌های پزشکی قانونی اظهار کرد: فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و سالن‌های تشریح، از چالش‌های این سازمان در سال‌های گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین عمر تجهیزات مورد استفاده حدود ۱۵ سال برآورد می‌شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از ظرفیت هیئت امنای ارزی، روند تأمین و نوسازی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دنبال شده است.

فروزش با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین تجهیزات پیشرفته گفت: با وجود این موانع، اقدامات انجام‌شده برای نوسازی تجهیزات، ظرفیت آزمایشگاهی سازمان را ارتقا داده و زمینه توسعه خدمات تخصصی را فراهم کرده است.

وی همچنین کاهش زمان ارائه خدمات و توجه بیشتر به نیازهای شهرستان‌ها و مناطق دوردست را از دیگر اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور برشمرد.

تأکید بر نقش تعامل دستگاه قضایی در ارتقای خدمات

فروزش در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری دستگاه قضایی استان گلستان با پزشکی قانونی را مؤثر دانست و گفت: تعامل سازنده مسئولان قضایی، از جمله رئیس‌کل دادگستری، دادستان‌ها و قضات، در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، تأمین نیازهای ضروری و رفع موانع اجرایی نقش مهمی داشته است.

وی افزود: تحقق برنامه‌های سازمانی تنها با تدوین دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه شناخت واقع‌بینانه محدودیت‌ها، مشارکت کارکنان و همکاری مجموعه‌های مرتبط نیز در دستیابی به اهداف تعیین‌کننده است.

قدردانی از ۱۱ سال مدیریت زارعی در گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی گلستان، قدردانی کرد و گفت: زارعی بیش از ۱۱ سال در این استان خدمت کرده و در این مدت، حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی و توانمندی تخصصی کارکنان توسعه یافته است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مدیریتی زارعی، پیشبرد متوازن مأموریت‌های مختلف سازمان در بخش‌های معاینات بالینی، کمیسیون‌ها، سالن‌های تشریح، آزمایشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و توجه به وضعیت کارکنان بوده است.

فروزش، زارعی را از مدیران باتجربه سازمان پزشکی قانونی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد در آینده نیز از دانش، تجربه و توانمندی‌های وی در مسئولیت‌های دیگر استفاده شود.

وی همچنین از همراهی خانواده زارعی در سال‌های خدمت وی قدردانی کرد.

خسروی؛ مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش پایانی سخنان خود، انتصاب فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان را تبریک گفت و اظهار کرد: شناخت دقیق وی از ظرفیت‌های انسانی، مسائل اجرایی و نیازهای این مجموعه، می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های سازمانی در استان باشد.

فروزش، انتخاب مدیر از بدنه داخلی مجموعه را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه و شناخت نیروهای سازمانی دانست و بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری و پشتیبانی در مدیریت جدید تأکید کرد.

در این مراسم، فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان گلستان معرفی شد و از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین این مجموعه، قدردانی به عمل آمد.