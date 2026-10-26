به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی استقامت، ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به جایگاه ویژه این شهر در میزبانی از زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) از مناسبت‌های مهم مذهبی در قم به شمار می‌رود و هم‌زمانی این ایام با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به روایت ۴۵ روز، زمینه حضور گسترده عزاداران و محبان خاندان عصمت و طهارت را در شهر کریمه اهل‌بیت(ع) فراهم می‌کند.

وی افزود: امسال نیز شاهد حضور پرشمار عزاداران از نقاط مختلف کشور و دیگر مناطق بودیم و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، جمعیت شرکت‌کنندگان در مراسم نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بر اساس آمار داخلی مجموعه شهرداری، میزان خدمات مورد نیاز زائران و عزاداران نیز متناسب با این افزایش جمعیت رشد کرده و دستگاه‌های مسئول توانسته‌اند سطح خدمات‌رسانی را در بخش‌های مختلف حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهند.

استقامت با قدردانی از تلاش خادمان، موکب‌داران، فعالان ایستگاه‌های صلواتی، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به زائران در چنین مناسبت‌هایی حاصل همکاری بخش‌های مختلف است و تلاش این مجموعه‌ها در فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور عزاداران، شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به تجربه امسال در برگزاری مراسم وفات حضرت معصومه(س) بیان کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به گذشته انسجام بیشتری پیدا کرده و این تعامل توانسته است به بهبود روند ارائه خدمات به زائران کمک کند.

زیرساخت‌های قم باید متناسب با حضور زائران توسعه یابد

عضو شورای اسلامی شهر قم یکی از مهم‌ترین نیازهای این شهر را توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اسکان و افزایش مدت اقامت زائران دانست و گفت: قم از نظر حضور زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) ظرفیت قابل توجهی دارد، اما زیرساخت‌های موجود متناسب با این ظرفیت توسعه نیافته است.

استقامت افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از زائران مدت محدودی در قم حضور دارند و برای افزایش زمان ماندگاری آنان باید امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود تا زائران بتوانند از خدمات مناسب‌تری بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های زیارت نباید صرفاً به اقدامات استانی محدود شود، تصریح کرد: این موضوع نیازمند توجه در سطح ملی است و باید در چارچوب برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و با ورود جدی دولت و رئیس‌جمهور دنبال شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های مختلف می‌تواند زمینه حضور طولانی‌تر زائران را فراهم کند و امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر به آنان را افزایش دهد.

گروه‌های مردمی نقش مهمی در میزبانی از زائران دارند

استقامت با اشاره به نقش مجموعه‌های مردمی در برگزاری مناسبت‌های مذهبی قم اظهار کرد: گروه‌های مردمی در مناسبت‌هایی همچون نیمه شعبان، سالروز وفات حضرت معصومه(س)، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر برنامه‌های مذهبی، بخش مهمی از مسئولیت میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران را برعهده دارند.

وی افزود: امسال فعالیت این مجموعه‌ها از نظر تشکیلاتی و ساختاری منسجم‌تر بود و همکاری بیشتری میان گروه‌های مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی شکل گرفت، به‌گونه‌ای که مجموعه‌های اجرایی در کنار فعالان مردمی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم مشارکت داشتند.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تعامل شهرداری، پلیس راهور و استانداری در برنامه‌های مرتبط با مناسبت‌های مذهبی گفت: در سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، همراهی مجموعه‌های اجرایی با فعالان مردمی زمینه شکل‌گیری برنامه‌ای برای قدردانی گروه‌های مردمی از دستگاه‌های مسئول را فراهم کرد.

استقامت ادامه داد: بر اساس بازخوردهای دریافت‌شده در نشست‌های برگزارشده با موکب‌داران عراقی و موکب‌های مستقر از استان‌های مختلف، میزان رضایت از خدمات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته حدود ۹۰ درصد ارزیابی شده است که این موضوع برای مجموعه مدیریت شهری و مردم قم مایه خرسندی است.

ظرفیت اسکان مردمی باید تقویت شود

وی با اشاره به توان قابل توجه گروه‌های مردمی در ارائه خدمات اسکان به زائران گفت: یکی از مجموعه‌های مردمی فعال در قم توانسته است تنها در بخش اسکان و طی سه روز، خدمات مورد نیاز حدود ۲۰۰ هزار نفر را تأمین کند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در میزبانی از زائران است.

عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: چنین ظرفیتی در کنار خدمات تغذیه و دیگر فعالیت‌های پشتیبانی، سرمایه ارزشمندی برای شهر قم محسوب می‌شود و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با این مجموعه‌ها می‌تواند کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را ارتقا دهد.

استقامت در پایان با قدردانی از همه افرادی که در ایام وفات حضرت معصومه(س) برای خدمت به زائران تلاش کردند، ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها در مناسبت‌های پیش رو، از جمله ایام فاطمیه و نیمه شعبان، نیز ادامه یابد و زمینه میزبانی شایسته‌تر از زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در شهر مقدس قم فراهم شود.