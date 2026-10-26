اعلام اسامی آثار راه یافته به جشنواره «آب به قیمت جان»

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم‌های کوتاه، مستند داستانی و مستند راه‌یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اعلام شد.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته به شرح زیر است:

فیلم‌های کوتاه

«آب شیرین»، «آناهیتا»، «انتروپی»، «باتمیش»، «بالیق»، «بهیگ»، «بی بی زبیده»، «زرورق»، «سراب»، «فادیا»، «کوه ننوک»، «مادر بیل بیل»، «مرچی»، «مسیر یک سرخ».

فیلم‌های مستند داستانی

«دختری از نوار ساحلی»، «عید»، «کتایون».

فیلم‌های مستند

«آب به امید زندگی»، «آب باید جاری بماند»، «آب زندگی آبادانی»، «آبندان»، «آخار چایلار»، «آنجا که باد می وزد»، «اوسیا»، «برای یک قطعه ماندگار»، «بی گدار»، «پارا»، «پسر تالاب»، «پورزال»، «تاریخچه لوله کشی بیرجند»، «چک و دوله»، «خانه اش ابریست»، «دشت تشنه»، «دوتوک»، «رسم ۲۱»، «زاینده رود به گاو خونی نمیریزد»، «زلزله خاموش»، «سه سی سی»، «سون سو»، «صدای قدم های آب»، «ققنوش»، «کاریز قصه آب»، «کانی گومه یان»، «گاو خونی»، «مظفر آباد»، «ئاوینه»، «یزله آبچ».

دومین جشنواره ملی آب به قیمت جان به دبیری امیر کرم یزدی توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تهران برگزار می شود.