اسامی تیم فوتسال جوانان اعزامی به المپیک داکار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اسامی ۱۰ بازیکن اعزامی به رقابت‌های المپیک سنگال را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقری‌نیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینی‌پور و ستایش رضایی

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران فردا (سه شنبه ۵ آبان) عازم داکار می شود.

ملی‌پوشان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا هم‌گروه هستند و دیدارهای خود را در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار برگزار می‌کنند.

برنامه زمانبندی مسابقات تیم های ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان

کاستاریکا -ایران (ساعت ۱۳:۳۰)

سه‌شنبه ۱۲ آبان

کامرون -ایران (ساعت ۱۵:۳۰)

پنج‌شنبه ۱۴ آبان

ایتالیا- ایران (ساعت ۱۳:۳۰)