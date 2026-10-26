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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

اسامی تیم فوتسال جوانان اعزامی به المپیک داکار اعلام شد

اسامی تیم فوتسال جوانان اعزامی به المپیک داکار اعلام شد

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اسامی بازیکنان اعزامی به رقابت‌های المپیک سنگال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اسامی ۱۰ بازیکن اعزامی به رقابت‌های المپیک سنگال را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقری‌نیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینی‌پور و ستایش رضایی

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران فردا (سه شنبه ۵ آبان) عازم داکار می شود.

ملی‌پوشان ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا هم‌گروه هستند و دیدارهای خود را در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار برگزار می‌کنند.

برنامه زمانبندی مسابقات تیم های ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان

کاستاریکا -ایران (ساعت ۱۳:۳۰)

سه‌شنبه ۱۲ آبان

کامرون -ایران (ساعت ۱۵:۳۰)

پنج‌شنبه ۱۴ آبان

ایتالیا- ایران (ساعت ۱۳:۳۰)

کد مطلب 6990527

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