اسامی تیم فوتسال جوانان اعزامی به المپیک داکار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان اسامی ۱۰ بازیکن اعزامی به رقابتهای المپیک سنگال را به شرح زیر اعلام کرد:
فاطمه شکرانی، نرگس امیرمحسنی، ملینا نیکبخت، حدیث یاری، طناز باقرینیا، سارینا زارع حقیقی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، الناز حسینیپور و ستایش رضایی
تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران فردا (سه شنبه ۵ آبان) عازم داکار می شود.
ملیپوشان ایران در گروه B این رقابتها با تیمهای کاستاریکا، کامرون و ایتالیا همگروه هستند و دیدارهای خود را در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار برگزار میکنند.
برنامه زمانبندی مسابقات تیم های ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۰ آبان
کاستاریکا -ایران (ساعت ۱۳:۳۰)
سهشنبه ۱۲ آبان
کامرون -ایران (ساعت ۱۵:۳۰)
پنجشنبه ۱۴ آبان
ایتالیا- ایران (ساعت ۱۳:۳۰)
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