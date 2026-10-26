ورزشکاران خوزستانی پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی تجلیل از ورزشکاران و مدال‌آوران خوزستانی اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا همه در راستای تجلیل از مدال‌آورانی که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای دیگر به اهتزاز درآوردند، کمک کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر اینکه ورزشکاران خوزستانی مایه افتخار استان و کشور هستند، افزود: وظیفه ماست که هنگام ورود این قهرمانان به استان، هم استقبال شایسته و گرمی از آنان صورت گیرد و هم به پاس فداکاری و تلاشی که در عرصه ورزش انجام داده‌اند، هدایای یادبود به رسم یادگار در اختیارشان قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ورزش خوزستان در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: ورزش استان در حوزه‌های گوناگون حرف برای گفتن دارد و در این میان، کشتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ورزشکاران این رشته افتخارات ارزشمندی برای خوزستان آفریده‌اند.

نجاتی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران ورزش استان به‌ویژه رئیس هیئت کشتی و فعالان این رشته، بیان کرد: تغییر و تحولات و تشکیلات مناسبی در حوزه کشتی استان شکل گرفته است و این ظرفیت باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت همراهی نهادها و بخش‌های مختلف در برگزاری این آیین اظهار کرد: از شرکت‌ها و دستگاه‌های حاضر در این جلسه انتظار داریم در فراهم کردن مقدمات استقبال و تجلیل از مدال‌آوران همراهی کنند تا این رویداد به شکلی درخور شأن قهرمانان استان برگزار شود.

وی با بیان اینکه تجلیل از قهرمانان، قدردانی از تلاش و پشتکار آنان و انگیزه‌بخشی به نسل جوان ورزش استان است، ادامه داد: حضور گرم مردم و مسئولان در آیین استقبال از این ورزشکاران، پیام حمایت همه‌جانبه از ورزش قهرمانی و ارزش‌های اخلاقی و ملی را به جامعه منتقل می‌کند.

نجاتی با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل میان نهادهای متولی و فعالان ورزشی استان گفت: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین استقبال و تجلیل از مدال‌آوران انجام شده است و امیدواریم با مشارکت همه دست‌اندرکاران، این رویداد به نمادی از قدردانی از افتخارات ورزشی خوزستان تبدیل شود.