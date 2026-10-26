به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند ظهر دوشنبه‌ در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش مجموعه‌های شهری و گروه‌های مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران قدردانی کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: در برگزاری این مراسم، بخش‌های مختلف شهرداری، از جمله شهرداری منطقه مربوطه، هیئت‌ها، تشکل‌های مذهبی، گروه‌های مردمی و اعضای شورا نقش مؤثری داشته‌اند و تلاش این مجموعه‌ها زمینه ارتقای خدمات و بهبود کیفیت برنامه‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: آنچه در دو سال اخیر در زمینه برگزاری این مراسم شاهد بوده‌ایم، روندی قابل توجه از نظر سرعت رشد خدمات و ارتقای کیفیت برنامه‌ها بوده است و این تغییرات به‌خوبی در نحوه میزبانی از عزاداران و زائران در ایام معصومیه نمایان شده است.

کیفیت خدمات‌رسانی ایام معصومیه رشد چشمگیری داشته است

نیازمند با مقایسه روند خدمت‌رسانی در سال جاری با سال گذشته در ایام رحلت بانوی کرامت گفت: امسال هم از نظر سرعت ارائه خدمات و هم از نظر کیفیت برگزاری برنامه‌ها، پیشرفت محسوسی حاصل شده است و این موضوع در افزایش استقبال از مراسم نیز تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: دامنه استقبال از این مراسم به شهر قم محدود نمانده و زائرانی از شهرهای دیگر، به‌ویژه شهرهای اطراف قم، برای حضور در این برنامه‌ها به شهر کریمه اهل‌بیت(س) سفر کرده‌اند و حضور زائرانی از کشورهای دیگر نیز نشان‌دهنده گستردگی این استقبال است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت میزبانی شایسته از زائران و عزاداران خاطرنشان کرد: خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده، گام مؤثری در مسیر تکریم مقام حضرت فاطمه معصومه(س) و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور مردم در این مراسم بوده است.

تکمیل زیرساخت‌ها در قم ضرورت دارد

نیازمند با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز زائران گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه خدمات‌رسانی، همچنان موضوع زیرساخت‌ها از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای رفع کمبودهای این بخش تلاش شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام‌شده و تقویت زیرساخت‌های لازم، شرایط میزبانی از زائران در سال‌های آینده بیش از پیش بهبود یابد و زمینه برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر مراسم عژادازی رحلت بانوی کرامت فراهم شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان ضمن قدردانی از تمامی عوامل اجرایی، مجموعه‌های شهرداری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی، از تلاش‌های ستاد مردمی ملیکه ایران نیز در برگزاری این مراسم و خدمت‌رسانی به زائران تقدیر کرد.