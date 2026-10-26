به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری ظهر دوشنبه در دیدار با سرهنگ اسلام انصاری، رئیس پلیس راه شمال استان فارس، با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و اجرای برنامه‌های هدفمند برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای را بررسی کرد.

در این نشست، شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز، انجام بازدیدهای میدانی و کارشناسی و رفع نواقص ایمنی محورهای مواصلاتی به‌عنوان محورهای اصلی همکاری دو مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد ظرفیت‌های کارشناسی راهداری و پلیس راه برای بررسی عوامل مؤثر در وقوع تصادفات، شناسایی مشکلات زیرساختی و ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گرفته شود.

تشکیل تیم‌های مشترک فنی، ایمنی و پژوهشی با حضور کارشناسان دو مجموعه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که با هدف بررسی علل تصادفات و شناسایی نارسایی‌های زیرساختی جاده‌ها دنبال می‌شود.

تداوم بازدیدهای مشترک، پیگیری مصوبات کارشناسی، رفع نواقص ایمنی و افزایش نظارت بر شرایط تردد در محورهای پرخطر نیز از جمله اقداماتی است که برای کاهش زمینه‌های وقوع حوادث و ارتقای انضباط ترافیکی در دستور کار قرار دارد.

همکاری راهداری و پلیس راه در حوزه اقدامات پیشگیرانه و بهبود ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای می‌تواند زمینه کاهش خطرات تردد و صیانت از جان مسافران و رانندگان را فراهم کند.