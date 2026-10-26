  1. استانها
  2. فارس
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

تشکیل تیم‌های مشترک راهداری و پلیس راه برای کاهش تصادفات در فارس

تشکیل تیم‌های مشترک راهداری و پلیس راه برای کاهش تصادفات در فارس

شیراز-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از تقویت همکاری با پلیس راه برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز، رفع نواقص ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری ظهر دوشنبه در دیدار با سرهنگ اسلام انصاری، رئیس پلیس راه شمال استان فارس، با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و اجرای برنامه‌های هدفمند برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای را بررسی کرد.

در این نشست، شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز، انجام بازدیدهای میدانی و کارشناسی و رفع نواقص ایمنی محورهای مواصلاتی به‌عنوان محورهای اصلی همکاری دو مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد ظرفیت‌های کارشناسی راهداری و پلیس راه برای بررسی عوامل مؤثر در وقوع تصادفات، شناسایی مشکلات زیرساختی و ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گرفته شود.

تشکیل تیم‌های مشترک فنی، ایمنی و پژوهشی با حضور کارشناسان دو مجموعه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که با هدف بررسی علل تصادفات و شناسایی نارسایی‌های زیرساختی جاده‌ها دنبال می‌شود.

تداوم بازدیدهای مشترک، پیگیری مصوبات کارشناسی، رفع نواقص ایمنی و افزایش نظارت بر شرایط تردد در محورهای پرخطر نیز از جمله اقداماتی است که برای کاهش زمینه‌های وقوع حوادث و ارتقای انضباط ترافیکی در دستور کار قرار دارد.

همکاری راهداری و پلیس راه در حوزه اقدامات پیشگیرانه و بهبود ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای می‌تواند زمینه کاهش خطرات تردد و صیانت از جان مسافران و رانندگان را فراهم کند.

کد مطلب 6990535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها