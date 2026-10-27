علی کتابفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد اسکواش‌بازان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازی‌های آسیایی همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی برای ورزشکاران است رقابت‌هایی که بازیکنان هم رؤیای حضور در آن را دارند و هم برای کسب افتخار در آن تلاش می‌کنند. تیم ایران با شرایط ویژه‌ای به این مسابقات اعزام شد و در بخش مردان تنها در قسمت انفرادی نماینده داشتیم. در این بخش سپهر اعتمادپور در دور نخست به رنک یک ژاپن برخورد کرد و با وجود تلاش خود بازی را واگذار کرد.

وی ادامه داد: در بخش بانوان دو نماینده ایران در مسابقات انفرادی حضور داشتند که فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده توانستند دور نخست را با پیروزی پشت سر بگذارند اما در دور دوم مقابل حریفان خود شکست خوردند.

دبیر فدراسیون اسکواش با اشاره به اهمیت رقابت‌های تیمی افزود: نگاه ما در بسیاری از مسابقات به بخش تیمی است زیرا کشورهای مختلف معمولاً یک یا دو بازیکن مطرح دارند اما تیم ایران از ترکیب نسبتاً یکدستی برخوردار بود و می‌خواستیم از این ظرفیت استفاده کنیم که در نهایت تیم بانوان به‌جای چهار بازیکن با سه بازیکن در رقابت‌ها شرکت کرد تا امکان حضور در هر دو بخش انفرادی و تیمی فراهم شود.

کتابفروش خاطرنشان کرد: متأسفانه در دیدار نخست تیمی مقابل ژاپن نرگس سلطانی مصدوم شد و پس از آن تیم ایران با دو بازیکن به رقابت ادامه داد. در دیدار مقابل هند نتیجه را سه بر صفر واگذار کردیم. برنامه ما این بود که با پیروزی در دیدارهای تعیین‌کننده مقابل چین بتوانیم از گروه صعود کنیم اما این اتفاق رخ نداد و تیم بانوان از صعود به مرحله بعد بازماند.

وی با بیان اینکه بازی‌های آسیایی محل کسب تجربه نیست، تصریح کرد: تجربه‌های بین‌المللی باید پیش از حضور در چنین رویدادهایی و از طریق مسابقات حرفه‌ای PSA و دیگر رقابت‌های برون‌مرزی به دست بیاید. طی یک سال و نیم تا دو سال اخیر اعزام بازیکنان با دشواری‌های زیادی مواجه بود و شرایط منطقه نیز امکان خروج از کشور و حضور در مسابقات را محدود کرد. در نتیجه بازیکنان فرصت کمتری برای رقابت و کسب تجربه داشتند و این مسئله بر عملکرد ما تأثیر گذاشت.

اعزام تیم ملی اسکواش به مسابقات قهرمانی آسیا

دبیر فدراسیون اسکواش درباره مسابقات قهرمانی آسیا در پاکستان گفت: این رقابت‌ها از ۱۲ آبان آغاز می‌شود و تیم ایران چند روز زودتر به محل برگزاری اعزام خواهد شد تا بازیکنان فرصت سازگاری با شرایط محیطی را داشته باشند.

کتابفروش با اشاره به ترکیب تیم بانوان ایران اظهار کرد: فرشته اقتداری، بوشهری‌زاده و نرگس سلطانی سه بازیکنی که در بازی‌های آسیایی حضور داشتند در ترکیب تیم بانوان نیز قرار دارند. همچنین باران محمدپور بازیکن ۱۸ ساله رده جوانان در آخرین مرحله انتخابی عملکرد درخشانی داشت و با شکست دادن تعدادی از بازیکنان بزرگسال به‌عنوان نفر چهارم انتخاب شد. این تیم با هدایت الهام رمضانی در مسابقات شرکت می‌کند. در بخش مردان نیز سپهر اعتمادپور، حسن‌الله قاصدآبادی، مجتبی کیفری و محمد چنگانیان نمایندگان ایران هستند و هدایت این تیم را محسن غلامرضا بر عهده دارد.

دبیر فدراسیون اسکواش درباره کشورهای حاضر در این رقابت‌ها گفت: مالزی، هنگ‌کنگ، پاکستان، ایران، سریلانکا، ازبکستان و کره جنوبی از جمله کشورهای حاضر در این رویداد هستند.

کتابفروش درباره هدف‌گذاری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان کرد: نمی‌خواهیم وعده‌ای بدهیم که بعداً امکان تحقق آن وجود نداشته باشد اما با توجه به تجربه‌ای که بازیکنان به دست آوردند، اردوهایی که پشت سر گذاشته‌اند و انگیزه‌ای که برای جبران نتایج گذشته دارند امیدواریم بتوانند توانایی‌های واقعی خود را به نمایش بگذارند. بازیکنان ایران در بازی‌های آسیایی نتوانستند تمام ظرفیت خود را نشان دهند و امیدواریم در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال دست پیدا کنیم.

مسیر دشوار اسکواش ایران برای کسب سهمیه المپیک

وی در ادامه درباره شانس اسکواش ایران برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اظهار کرد: حضور اسکواش در المپیک اتفاق مهمی برای این رشته است اما مسیر کسب سهمیه بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس ساختار اعلام‌شده برای این رقابت‌ها در هر یک از بخش‌های مردان و زنان ۱۶ بازیکن از سراسر جهان حضور خواهند داشت و رسیدن به این جمع محدود نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر است.

دبیر فدراسیون اسکواش افزود: تمام تلاش ما این است که امید به کسب سهمیه المپیک را حفظ کنیم و با برنامه‌ریزی هر روز به این هدف نزدیک‌تر شویم. بازی‌های آسیایی یکی از مسیرهای مهم کسب سهمیه بود و قهرمانان انفرادی مردان و زنان در این رقابت‌ها توانستند سهمیه حضور در المپیک را به دست بیاورند. موضوعی که نشان‌دهنده سطح بالای اسکواش آسیا در جهان است.

کتابفروش در پایان تأکید کرد: کسب سهمیه المپیک کار بسیار سختی است و به عزم جدی، برنامه‌ریزی و تلاش همه‌جانبه نیاز دارد ولی امیدواریم بازیکنان ایران بتوانند با ادامه مسیر و حضور در رقابت‌های مهم بین‌المللی به این هدف نزدیک شوند.