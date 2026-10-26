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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

وزیر خارجه نروژ خطاب به ترامپ: کمیته نوبل مستقل است

وزیر خارجه نروژ خطاب به ترامپ: کمیته نوبل مستقل است

وزیر خارجه نروژ در واکنش به انتقاد ترامپ از اعطا نشدن جایزه صلح نوبل به او، بر استقلال کمیته نوبل از دولت این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اسپن بارت ایده، وزیر خارجه نروژ روز دوشنبه در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از نروژ گفت ترامپ به‌ خوبی می‌داند که کمیته نوبل مستقل از دولت این کشور عمل می‌کند.

او در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «ان‌آرکی» گفت: «او به‌خوبی می‌داند که کمیته نوبل مستقل است. ما این موضوع را به او یادآوری کرده‌ایم و این استقلال همچنان برقرار است.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ به دلیل دریافت نکردن جایزه صلح نوبل امسال، از نروژ انتقاد کرد.

ترامپ روز یکشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی، مقام‌های نروژی را مسئول اعطا نشدن این جایزه به خود دانست و با لحنی توهین‌آمیز از نروژ یاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا به دلیل آن که نروژ جایزه صلح نوبل را به وی نداده، این کشور را افتضاح و کثیف خواند!

کد مطلب 6990538

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    نظرات

    • یک طهرانی اصیل IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
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      بخصوص تو دادن جایزه صلح

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