به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن ظهر دوشنبه در نشست گفتگو محور با جامعه مدنی(همه باهم برای ایران)با حضور نمایندگان جامعه اصناف استان بوشهر با اشاره به نقش حیاتی اصناف در شرایط اقتصادی کنونی، بر ضرورت تعامل و همکاری مدیران دستگاههای اجرایی با اصناف استان تاکید کرد.

مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری بوشهر ضمن تجلیل از عملکرد اصناف در شرایط دو جنگ تحمیلی و همچنین شرایط سخت اقتصادی، از واژه نجابت برای توصیف رفتار مردم و اصناف در مواجهه با شرایط امروز اقتصادی یاد کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که چالش‌های اقتصادی وجود دارد، مشاهده می‌شود که اصناف با اخلاص و فداکاری کالاهای خود را عرضه می‌کنند و در سخت‌ترین شرایط نیز به عرضه کالا ادامه می‌دهندتا جایی که شاهد کمبود کالا در سطح استان نبودیم.

مدیرکل ارتباطات مردمی استانداری بوشهر با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده توسط نمایندگان اصناف، بر موضوعاتی نظیر تامین سرمایه در گردش، مشکلات مالیات، امور بیمه و تغییر در الگوهای تأمین کالا خواستار همکاری لازم و توجه به مطالبات اصناف شد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل میان «اصناف» به عنوان نزدیک‌ترین بخش به جامعه و «دولت» به عنوان سیاست‌گذار، جهت حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تأکید شد.