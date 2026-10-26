نجات ۲۰ نفر از حادثه حریق در مغازه موتورسازی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت ۱۱:۰۸ امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک مغازه موتورسازی واقع در خیابان شهید بهشتی، تقاطع خیابان اندیشه، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و دو ایستگاه آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان در مدت پنج دقیقه به محل رسیدند.

وی ادامه داد: محل حادثه ساختمانی تجاری و شش‌طبقه روی همکف بود که در طبقه همکف آن، مغازه‌ای به مساحت حدود ۴۰ مترمربع برای تعمیر موتورسیکلت فعالیت داشت. در این مغازه چهار دستگاه موتورسیکلت نیز برای تعمیر وجود داشت که به‌یک‌باره آتش‌سوزی در آن رخ داد و شعله‌ها به موتورسیکلت‌ها و سایر لوازم موجود در مغازه سرایت کرد.

ملکی افزود: در انتهای مغازه یک نیم‌طبقه کوچک نیز وجود داشت که مقداری لوازم در آن نگهداری می‌شد و آتش به این بخش هم سرایت کرد. دود و حرارت از طریق سقف کاذب و دریچه‌های موجود به داخل پاساژ و طبقات بالایی ساختمان نفوذ کرد و در سه طبقه نخست، تجمع دود بیشتر بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به گرفتار شدن تعدادی از کسبه در ساختمان گفت: برخی از افراد در دقایق اولیه توانستند از محل خارج شوند، اما تعدادی دیگر در شرایط ناایمن ناشی از دود و حرارت گرفتار شده بودند. آتش‌نشانان هم‌زمان با عملیات اطفای حریق و با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد پاساژ شدند و عملیات نجات افراد را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در جریان این عملیات، حدود ۲۰ نفر از افراد گرفتار با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند و خوشبختانه آسیبی به آن‌ها وارد نشد. با این حال، یک مرد حدوداً ۴۰ ساله که در داخل ساختمان حضور داشت، دچار سوختگی سطحی شده بود که برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی مهار شد و از سرایت آن به سایر بخش‌های ساختمان تجاری جلوگیری به عمل آمد. عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۱۲:۰۷ به پایان رسید.