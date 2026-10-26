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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

پوشش رایگان بیمه سلامت روستاییان گامی در مسیر عدالت درمانی است

پوشش رایگان بیمه سلامت روستاییان گامی در مسیر عدالت درمانی است

زنجان-  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: پوشش رایگان بیمه سلامت روستاییان گامی در مسیر عدالت درمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جریان بازدید از اداره‌کل بیمه سلامت استان از تلاش‌های این مجموعه در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان قدردانی کرد و بر ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و تعهدات بیمه سلامت و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق بیمه‌ای شهروندان تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از تحت پوشش قرار گرفتن صددرصدی روستاییان استان به‌صورت رایگان، گفت: نقش بیمه سلامت در کاهش دغدغه‌های درمانی خانوارها و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات تشخیصی و درمانی حائز اهمیت است.

صادقی همچنین استمرار خدمت‌رسانی مجموعه بیمه سلامت در دوران جنگ تحمیلی سوم را اقدامی مؤثر در حمایت از بیمه‌شدگان و تقویت تاب‌آوری اجتماعی عنوان کرد.

سعید کرمی زنجانی مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان نیز در این بازدید، گزارشی از خدمات، پوشش‌ها و تعهدات سازمان بیمه سلامت ایران ارائه کرد و به تشریح اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بیمه‌شدگان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات سلامت پرداخت.

در ادامه این دیدار، بر ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند و شفاف درباره خدمات و تعهدات بیمه سلامت، افزایش آگاهی شهروندان از حقوق بیمه‌ای خود و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی تأکید شد.

همچنین توسعه تعاملات بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی به‌منظور رفع موانع خدمت‌رسانی، افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان و بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت از دیگر محورهای این بازدید بود.

کد مطلب 6990552

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