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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

رشد ۱۳۰ درصدی سهم ورزش همگانی کردستان از عوارض مالیات بر ارزش افزوده

رشد ۱۳۰ درصدی سهم ورزش همگانی کردستان از عوارض مالیات بر ارزش افزوده

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان از اختصاص ۱۷۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال به ورزش همگانی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این اعتبارات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۷۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش همگانی استان اختصاص یافت که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت عوارض مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف کشور افزود: اجرای دقیق قوانین مالیاتی و توزیع سهم قانونی این درآمدها، زمینه حمایت از حوزه‌های عمومی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز استان را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر اهمیت حمایت مالی از ورزش همگانی بیان کرد: اختصاص منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین به این بخش می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های ورزشی و بهبود خدمات مرتبط با ورزش عمومی نقش مؤثری داشته باشد.

فعله‌گری همچنین از توزیع بیش از ۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

وی اضافه کرد: در این مدت، ۵۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال نیز به پارک علم و فناوری و ۲ هزار میلیارد ریال به بخش سلامت اختصاص یافته است.

کد مطلب 6990557

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