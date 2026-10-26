به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد، عملیات ایمن‌سازی قنوات در ۱۲ روستای بافق پس از شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز، با همکاری جهاد کشاورزی و بخشداری به اجرا درآمد.

این اقدامات با هدف جلوگیری از نفوذ روان‌آب و سیلاب به قنات‌ها و حفاظت از منابع آب و خاک منطقه انجام شد و شامل تقویت خاکریزها و گداره‌های قنات، اصلاح و احداث بندهای خاکی، ترمیم خاکریز اطراف مادرچاه‌ها و میله‌چاه‌ها و لایروبی رودخانه‌های بالادست بود.

عملیات حفاظتی در روستاهای برکوئیه، بساب، گرگین‌آباد، کرمانی، دهنودشت، موری‌آباد، رسول‌آباد، محمودآباد، کمال‌آباد، نصرت‌آباد، فیروزآباد و دهنورضویه انجام شده است.

اجرای این طرح‌ها با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشاورزی در برابر سیلاب و کمک به پایداری جریان آب در قنات‌های منطقه دنبال می‌شود.