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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

ایمن‌سازی قنوات ۱۲ روستای شهرستان بافق در برابر سیلاب

ایمن‌سازی قنوات ۱۲ روستای شهرستان بافق در برابر سیلاب

یزد- عملیات پیشگیرانه و حفاظتی برای کاهش خسارت سیلاب‌های احتمالی و صیانت از قنات‌های ۱۲ روستای دهستان سبزدشت شهرستان بافق اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل مدیریت بحران استان یزد، عملیات ایمن‌سازی قنوات در ۱۲ روستای بافق پس از شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز، با همکاری جهاد کشاورزی و بخشداری به اجرا درآمد.

این اقدامات با هدف جلوگیری از نفوذ روان‌آب و سیلاب به قنات‌ها و حفاظت از منابع آب و خاک منطقه انجام شد و شامل تقویت خاکریزها و گداره‌های قنات، اصلاح و احداث بندهای خاکی، ترمیم خاکریز اطراف مادرچاه‌ها و میله‌چاه‌ها و لایروبی رودخانه‌های بالادست بود.

عملیات حفاظتی در روستاهای برکوئیه، بساب، گرگین‌آباد، کرمانی، دهنودشت، موری‌آباد، رسول‌آباد، محمودآباد، کمال‌آباد، نصرت‌آباد، فیروزآباد و دهنورضویه انجام شده است.

اجرای این طرح‌ها با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشاورزی در برابر سیلاب و کمک به پایداری جریان آب در قنات‌های منطقه دنبال می‌شود.

کد مطلب 6990559

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