به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از صدور هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گلستان، مازندران، شمال سمنان و خراسان شمالی خبر داد و نسبت به وقوع سیلاب، بارش‌های شدید، بارش برف در ارتفاعات و سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

وی افزود: امروز (دوشنبه، ۴ آبان) عمده مخاطرات جوی در مناطق شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود و ساکنان این مناطق باید نسبت به شرایط جوی پیش‌رو هوشیار باشند. بر همین اساس، برای استان‌های گلستان، مازندران، شمال سمنان و خراسان شمالی هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

اصغری با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه در استان مازندران بیان کرد: مناطقی از جمله سوادکوه، پل سفید، شیرگاه و کیاسر با مخاطرات جوی پیش‌بینی‌شده مواجه خواهند شد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در استان گلستان نیز مناطقی مانند علی‌آباد، خان‌ببین، رامیان، مراوه‌تپه، فارسیان، قلعه‌قافه و مینودشت تحت تأثیر فعالیت این سامانه جوی قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: در استان خراسان شمالی نیز طی روزهای دوشنبه (۴ آبان) و سه‌شنبه (۵ آبان)، در مناطقی از جمله آشخانه، پیش‌قلعه، راز، شیروان و فاروج، به‌دلیل وقوع رگبارهای شدید، احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.

احتمال سیلاب و بارش برف در ارتفاعات

اصغری با اشاره به وضعیت جوی نواحی کوهستانی استان سمنان گفت: در مناطقی مانند شاهرود و رضوان نیز امروز انتظار بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات شمال شرق کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، احتمال بارش برف در مسیرهای کوهستانی این مناطق وجود دارد و رانندگان و مسافران باید به این موضوع توجه داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی در پایان با هشدار نسبت به احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: محصولاتی از جمله ذرت علوفه‌ای، صیفی‌جات و زرشک در معرض خطر سرمازدگی قرار دارند و لازم است کشاورزان نسبت به این شرایط جوی توجه ویژه داشته باشند.