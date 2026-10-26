ثابت قدم از مدیرعاملی شرکت توسعه برکنار شد؛ عباس واحدی مدیرعامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مراسم تودیع مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و معارفه سرپرست جدید بعدازظهر امروز (دوشنبه ۴ آبان‌ماه) با حضور سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، حسین چراغی، مدیر کل حوزه وزارتی و اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شد.

بر این اساس، دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی عباس واحدی را به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب کرد.

پیش از این محمدعلی ثابت قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود که از ۲۴ دی ماه سال ۱۴۰۳ این مسئولیت را عهده دار بود. در این مراسم از زحمات وی قدردانی به عمل آمد.

گفتنی است، عباس واحدی مدیرعاملی صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان را در کارنامه دارد.