هدایتی: توانمندسازی ائمه جماعات راهبرد اصلی مقابله با جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی عصر دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعت منطقه سه خراسان شمالی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به‌ویژه قائد شهید جبهه مقاومت، بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر روحانیون در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: مساجد و مدارس به عنوان پایگاه‌های اصلی تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان، نیازمند حضور فعال، به‌روز و اثرگذار روحانیونی هستند که با تسلط بر ابزارهای نوین پاسخگویی و معارف عمیق اسلامی، میدان‌دار عرصه فرهنگ باشند و سازمان تبلیغات اسلامی با تمام توان در مسیر ارتقای بنیه علمی و مهارتی ائمه جماعات گام برمی‌دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت فریضه جهاد تبیین بیان کرد: دشمن با تمام توان و ابزارهای رسانه‌ای خود به دنبال وارونه‌نمایی حقایق دین و انقلاب است؛ در این میان، ائمه جماعات به عنوان مرزبانان فکری جامعه وظیفه دارند با تبیین دقیق معارف اسلامی، پاسخگوی شبهات نسل نوجوان و جوان باشند و اجازه ندهند روایت‌های دروغین جایگزین حقیقت شود.

هدایتی با اشاره به موضوع خونخواهی قائد شهید و صیانت از خط مقاومت تصریح کرد: مکتب اهل بیت (ع) و نهضت امام خمینی (ره) به ما آموخته است که شهادت رهبران و مجاهدان راه حق، نه‌تنها سستی در اراده امت اسلامی ایجاد نمی‌کند، بلکه خون پاک شهدا موتور محرکه‌ای برای پویایی و عزم راسخ‌تر در مسیر آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود و امروز خونخواهی از قائد شهید، عهد ناگسستنی سنگرنشینان مساجد با مسیر مقاومت است.

در پایان این گردهمایی، ائمه جماعت منطقه سه استان ضمن طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی مناطق خود، بر آمادگی کامل جهت اجرای طرح‌های نوین تبلیغی، تقویت ارتباط با دانش‌آموزان در مدارس و رونق‌بخشی به محافل مساجد تأکید کردند.