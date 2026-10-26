به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، چین روز دوشنبه پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل در انتخابات و انتخاب مجدد او برای چهارمین دوره ریاست‌جمهوری را تبریک گفت و آمادگی خود را برای تقویت روابط دو جانبه اعلام کرد.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت پکن از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل که با پیروزی لولا همراه شد، مطلع است و این پیروزی را به او تبریک می‌گوید.

گوئو افزود چین برای برزیل در مسیر توسعه ملی تحت رهبری لولا، دستاوردهای بیشتری آرزو می‌کند.

او گفت: ما آماده‌ایم جامعه چین و برزیل با آینده‌ای مشترک را پیش ببریم.

لولا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی را شکست داد و با کسب ۵۱.۷۹ درصد آرای معتبر، معادل بیش از ۶۰ میلیون رأی پیروز شد. بولسونارو نیز ۴۸.۲۱ درصد آرا را به دست آورد.

گوئو در پاسخ به پرسشی درباره خودداری بولسونارو از پذیرش شکست انتخاباتی گفت: چین به انتخاب مردم برزیل احترام می‌گذارد.

پیروزی لولا در انتخابات روز یکشنبه تاریخی بود؛ او با این نتیجه برای چهارمین دوره به ریاست‌جمهوری برزیل رسید؛ اتفاقی که پیش از این برای هیچ سیاستمدار برزیلی رخ نداده بود.